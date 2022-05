Pověst o hamižných bankách padla. Zdražují půjčky, ale přidají i na vkladech

Rostou však i úroky, které banky lidem připisují za to, že si k nim peníze uloží. Pořád to jsou však ve srovnání s aktuální inflací drobné, které nezabrání, aby úspory ztrácely hodnotu.

„U vkladů zase hraje roli například povinnost bank odvádět poplatky do Fondu pojištění vkladů a do rezolučního fondu. V souvislosti s pádem Sberbanky se odvody do Fondu pojištění vkladů jistě zřetelně zvednou,“ podotkl analytik České spořitelny Michal Skořepa.