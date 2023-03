Půjčky on-line sice vedou, důvěru ale budují tradiční kamenné pobočky

Splátková společnost Home Credit, která lidem už od roku 1997 nabízela spotřebitelské úvěry přes své partnery přímo v obchodech, se nyní rozhodla otevřít v Česku své první pobočky. V interním výzkumu jí totiž vyšlo, že to je pro její klienty důležité. Výzkum provedla v roce 2022 společnost Perfect Crowd na vzorku 800 respondentů (18–60 let), kteří měli zkušenost s půjčkou.

„I když to na první pohled vypadá, že jdeme proti proudu, protože služby, a to především finanční, se posouvají do on-line prostředí a řada bankovních domů počet svých poboček spíše snižuje, snažíme se tímto krokem vyjít vstříc klientům, kteří preferují osobní kontakt při sjednávání půjčky,“ vysvětluje Milan Cáder, marketingový a produktový ředitel Home Credit ČR a SR.