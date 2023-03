Sazby hypoték klesají. Vyplatí se smlouvat, ušetřit lze skoro tisícovku

Banky a stavební spořitelny poskytly v únoru svým klientům hypoteční úvěry za 7,9 miliardy korun. To je zhruba o pětinu více než v lednu, kdy naopak jejich objem meziměsíčně klesl o 16 procent. Za rostoucím zájmem o úvěry na bydlení může stát i to, že úroková sazba u skutečně nových hypoték bez refinancování v únoru poklesla druhý měsíc v řadě na 5,90 procenta (Hypoindex od Fincentra, který ukazuje v předstihu nabídkové sazby, činí za březen 6,27 %).

Objem i počet poskytnutých hypoték tak mírně překonal hodnotu z konce minulého roku a dostal se na nejvyšší úroveň za poslední půlrok. Z pohledu vývoje předešlých let jde však jen o symbolické zlepšení a celkově zůstává objem poskytnutých hypoték mezi nejnižšími za posledních deset let.

Meziroční propad se však snížil z lednových 80 procent na necelých 70 procent. Vyplývá to z Hypomonitoru České bankovní asociace (ČBA), který zachycuje data všech tuzemských bank a stavebních spořitelen poskytujících hypoteční úvěry.

Podle Mariana Holuba, experta na hypoteční úvěry České spořitelny, je možné očekávat další pokles sazeb, avšak až za delší čas.

„Zatím je předčasné předpovídat nějaké výrazné trendy. Skutečností je, že v únoru zaznamenala Česká spořitelna meziměsíční nárůst objemu hypoték o 19 procent. K dalšímu růstu objemů by mohl pomoci příznivý vývoj úrokových sazeb. Ty by podle našich očekávání měly v letošním roce stagnovat, nebo dokonce mírně klesat,“ říká Marian Holub.

Prostor k vyjednávání o úrokové sazbě hypotéky je větší, než tomu bylo v minulosti. Petr Čajan, Premium Financial Services

Ačkoliv úrokové sazby bez zásahu České národní banky výrazněji dolů patrně delší čas nepůjdou, lidé by podle finančních poradců neměli propadat pasivitě a naopak by měli vzít jednání o úrocích aktivně do svých rukou. Rozdíl mezi nabízenými a poskytnutými sazbami totiž může dosahovat až několika desetin procenta.

Tak například za únor činily nabízené sazby podle Fincentrum Hypoindexu 6,37 procenta, poskytnuté (realizované) činily 5,9 procenta.

„Realizované úrokové sazby na rozdíl od cen nabídkových reflektují skutečnou reálnou úrokovou sazbu u podepsaných hypotečních smluv. Nabídkové sazby se nejčastěji pohybují v relativně širokém rozpětí mezi šesti až sedmi procenty, jejich průměr však v posledním půl roce vesměs stagnuje mírně nad hranicí šesti procent,“ vysvětluje Jakub Seidler, hlavní ekonom České bankovní asociace.

Rozdíl mezi oběma průměrnými sazbami tak v únoru dosáhl téměř půl procentního bodu. Ačkoliv se porovnávací základny obou monitorovaných sazeb mírně liší a mezi nabídkou a oslovením klienta a zpracováním jeho smlouvy uběhne nějaký čas, tak pro zjednodušení lze rozdíly těchto sazeb brát skutečně jako průměrný rozdíl mezi tím, co finanční ústavy nabízejí, a tím, co klient skutečně dostane.

Při průměrné hypotéce, která v únoru podle ČBA dosáhla 2 856 578 korun, by klient u hypotéky rozložené na 15 let platil při sazbě 5,9 procenta 23 951 korun měsíčně a při sazbě 6,37 by platil 24 680 korun měsíčně.

Lepší úroková sazba by mu každý měsíc na splátkách ušetřila 729 korun, tedy 131 220 korun za 15 let. Pokud by stejnou hypotéku při stejném rozdílu a výši sazeb splácel 30 let, činila by měsíční úspora 869 korun a celková téměř 313 tisíc korun.

„Aby klienti získali co nejnižší sazbu, nesmí přistoupit na první nabídku, kterou od banky dostanou. Rozhodně by si měli obejít trh, zjistit všechny možnosti a o konkrétní sazbě se s bankou dohadovat. Nepodepisovat nic na první dobrou, protože v současné době banky nabízejí až nesmyslně vysoké sazby,“ říká k tomu Jiří Hluchý, zakladatel on-line finanční poradenské platformy Frenkee.

Podobně radí zájemcům o hypotéku také šéf poradenské společnosti Premium Financial Services Petr Čajan. „Aktuální vysoké sazby sebou nesou i jednu pozitivní vlastnost pro klienty. V případě zvolení správného hypotečního poradce lze s bankou vyjednávat sazbu nižší i o více než 0,4 procenta pod vyhlašovanou sazbou banky,“ říká Petr Čajan.

Banky podle něj mají díky vyšším sazbám „schované“ rezervy pro tyto „slevy“. Aby na ně klient dosáhl, musí splnit několik faktorů, jako je například dobrý poměr zástavy a vlastních zdrojů, vyšší bonita, nebo naopak dobré vztahy hypotečního poradce s danou bankou.