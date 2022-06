Jsou z Česka, mají přes milion dolarů a je jich stále víc

Počet dolarových milionářů v České republice vzrostl v loňském roce o téměř sedm procent, jejich majetek o 7,7 procenta. Podle poslední studie společnosti Capgemini o světovém bohatství (World Wealth Report 2022) jich bylo v roce 2021 v Česku 32 200, zatímco rok předtím to bylo 30 100.

Celosvětová populace dolarových milionářů vzrostla podle stejné zprávy loni o 7,8 procenta a jejich majetek se rozmnožil o osm procent, v absolutních číslech o 6,4 bilionu dolarů. A to díky oživení ekonomik, které podpořil akciový trh.

„V roce 2021 došlo k silnému růstu majetku velmi bohatých osob, jejichž majetek přesahuje hodnotu milionu dolarů. Je to vidět jak na datech za celý svět, tak i v České republice,“ komentoval výsledky reportu ředitel Capgemini Česká republika Ondřej Valvoda.

Letos je to už jinak. Podle indexu miliardářů agentury Bloomberg přišlo 500 nejbohatších lidí světa v letošním roce dohromady o 1,4 bilionu dolarů, z toho jen v pondělí o 206 miliard dolarů, protože světové finanční trhy se prohýbají pod tíhou vyšších úrokových sazeb a obav z inflace.

„Nelze přejít to, že globální data za první čtyři měsíce letošního roku 2022 nabízejí dramatický kontrast. Rostoucí inflace a geopolitické změny mají za následek to, že globální bohatství movitých osob pokleslo o čtyři procenta. V Capgemini očekáváme, že nejsilněji budou zasaženy osoby v Severní Americe a logicky v Evropě,“ doplnil Valvoda.

„Růst majetku u českých dolarových milionářů se postupně přesouvá z výnosů z vlastního podnikání do výnosů z investic. Nejvýrazněji se na růstu bohatství českých dolarových milionářů podílely investiční nemovitosti a v závěsu za nimi akcie. Obdobně jako ve světě se i čeští dolaroví milionáři zajímají stale častěji o udržitelné investice i o investice do digitálních aktiv,“ popsal Valvoda.

Zatímco v roce 2020 poklesl reálný HDP o 5,8 procenta, loni se zvýšil o 3,3 procenta. Letos bude situace horší, autoři studie Capgemini upozorňují, že růst reálného HDP může v roce 2022 oslabit na 2,7 procenta. A to v důsledku války na Ukrajině a přetrvávajícímu narušení nabídky v průmyslovém sektoru, prudkému růstu nákladů na energie a vyšším úrokovým sazbám.

Celosvětově více než polovina (55 %) dolarových milionářů zvažuje při svých investicích jako jeden z nejdůležitějších aspektů tzv. ESG hledisko (environmentální udržitelnost, sociální udržitelnost a udržitelné řízení). Udržitelné investice přitom zajímají víc lidi do 40 let. Nejméně japonské boháče, kde je tento aspekt důležitý jen pro čtvrtinu lidí s investičním majetkem nad jeden milion dolarů.

Průzkum Capgemini také ukázal, že 71 procent dolarových milionářů investuje do digitálních aktiv, mezi boháči do 40 let je tento podíl dokonce 91procentní. Jejich nejoblíbenějším digitálním aktivem jsou kryptoměny, vyhledávané jsou také burzovně obchodované fondy (ETF) a metaverse investice.