Problémy se Sberbank. Do insolvence zasáhly sankce, hrozí i blokace majetku

Likvidátorka české části ruského bankovního kolosu Sberbank Jiřina Lužová poslala banku do insolvenčního řízení. Závazky banky vůči desítkám tisíc věřitelů ve výši 62 miliard korun totiž převyšují hodnotu majetku banky. Z hlediska velikosti tak Česko čeká konkurz, který v tuzemsku z hlediska velikosti už dlouho nebyl k vidění.

V Česku to nebude první insolvenční řízení, jehož průběh ovlivnily protiruské sankce. Zkušenost se sankcemi již učinili protagonisté konkurzu plzeňských firem Pilsen Steel a Pilsen Estates, které patřily do portfolia jiné ruské státní banky - VEB.RF. Insolvenční správce těchto společností Jaroslav Brož v rozhovoru pro SZ Byznys popisuje, co lze nyní z hlediska sankcí v kauze Sberbank očekávat.