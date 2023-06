Rusové ovládli v Trnové vodu, odpad i čističku. Jen na čas, tvrdí developer

Seychely se coby daňový ráj vyznačují tím, že prakticky nelze dohledat majitele tamních firem. To platí i pro S.O.N.Y International Proprietary. Smlouvu o aktuálním prodeji majetku podepsal za seychelskou firmu rusko-izraelský podnikatel Michail Kindler, jak vyplývá z dokumentu uloženého na katastru nemovitostí. Kindler patřil dlouhodobě mezi důležité hybatele výstavby v Trnové.

„S novým majitelem jsme my i obec v kontaktu, deklaruje, že hodlá převzít všechny závazky a smluvní vztahy předchozího majitele. Tím by změna proběhla naprosto hladce. Žádné riziko pro spotřebitele nehrozí,“ sdělil ředitel VAK Beroun Jiří Paul.

Developerská firma Domy Trnová místního podnikatele Jana Šefrny se loni v Trnové pustila na svých pozemcích právě do rozsáhlé výstavby kanalizace a vodovodu. A to na parcelách, které nabízí k prodeji za účelem budoucí výstavby.

Jak již redakce SZ Byznys upozornila, zahájil stavebník práce bez stavebního povolení. Navíc mezi radnicí a místním developerem minimálně do nedávna panovalo napětí kvůli finančním požadavkům, které Trnová na investora vznesla.

Pokud se však potvrdí tvrzení developera Šefrny, bude to právě on, kdo nakonec kanalizaci, čističku i vodovod v Trnové ovládne.

„S Avangard Trust mám smlouvu o smlouvě budoucí na převzetí obchodního podílu. Tím všechen majetek firmy přejde na nás,“ řekl Šefrna. „Až na nás přejde obchodní podíl, tak bychom se ideálně ještě v létě chtěli pustit do rekonstrukce čističky. Měli bychom to stihnout ještě do konce tohoto roku,“ dodal.