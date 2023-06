Developer staví načerno v lukrativní oblasti, s radnicí se navzájem obviňují

Černošický úřad developerovi rovněž vytýká, že staveniště není nijak zabezpečené. „Cedule se zákazem vstupu a ploty by tam měly všude být. Měla by je zabezpečovat stavební firma,“ uvedl šéf Domů Trnová Šefrna.

Podle developera může za současné problémy konflikt s místní radnicí. „Máme naplánovaný polyfunkční dům, kde je naplánovaná určitá vybavenost včetně bytů. Starosta se na to původně tvářil, že je to super. Když ale řekl, že chce pro obec deset bytů nebo padesát milionů korun, tak jsme se rozešli ve zlém. To je totiž nestandardní. Od té doby začala chodit na úřady různá udání a komplikace. Do té doby bylo všechno v pohodě,“ líčí developer Šefrna.