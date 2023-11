Herecká stávka v Hollywoodu končí

V americkém Hollywoodu se po téměř čtyřech měsících znovu rozjedou kamery poté, co herecké odbory uzavřely s producenty a studii dohodu, která jim vynese lepší platy, ochranu proti zneužití jejich záznamů za pomoci umělé inteligence a obecně by měla zlepšit pracovní podmínky ve filmové branži.

Stávku, která trvala 118 dní, odborová organizace SAG-AFTRA prozatím pozastavila od půlnoci na čtvrtek poté, co dohodu schválilo její vedení. V pátek by o ní měla hlasovat národní rada, členská základna by pak měla dohodu definitivně schválit během několika týdnů.