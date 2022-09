Zdražování dostihlo i samotné peníze. Vyrobit korunu už stojí skoro korunu

„Náklady na ražbu jsou obchodní tajemství. Ale výroba koruny je stále pod nominální hodnotou. Ale už se to té koruně blíží,“ řekl SZ Byznys šéf výroby České mincovny Jaroslav Bachtík. Navzdory inflaci ale podle něj korunu zatím osud desetníků, dvacetníků a padesátníků, které postupně zanikly, nečeká.

„Na rozdíl do jednocentů a dvoucentů, které už svými výrobními náklady přesáhly nominální hodnoty, a proto řada států zvažuje, že je stáhne z oběhu,“ říká Bachtík.

Jádro každé mince, kterou v jablonecké mincovně vyrazí, tvoří kulatý ocelový plíšek. Říká se mu střížek a je to to nejlevnější, z čeho lze mince vyrábět. Na střížky se pak nanáší vrstva niklu, mědi či mosazi podle nominální hodnoty mince.

Česká mincovna je výhradním dodavatelem oběživa pro Českou národní banku a vyrábějí se zde všechny kovové mince. Až do konce roku se na strojích podle emisního plánu budou razit už jen korunové mince.

Na to, že tu ročně „vznikají“ miliardy, vypadá jablonecká továrna dost nenápadně. Za několika pancéřovanými dveřmi tu ale produkují 600 milionů kusů mincí ročně.

Srdce „továrny na peníze“ jsou lisy. „Z lisu padá 13 mincí za vteřinu, to je přes 700 mincí za minutu. Je to nádherný pohled, když se mince sypou, říkáme tomu penězopád,“ vysvětluje Bachtík.

I když je výroba velmi automatizovaná, velký důraz se klade i na kontrolu kvality lidským okem. Pokud člověk zjistí chybu, musí se celá série vyřadit. Kontroluje se průměr, hmotnost, elektromagnetické vlastnosti. Právě na základě toho poznají například automaty na ulicích, kterou minci do nich vhodíte.

Hotové mince se na strojích zabalí do sáčků a zapečetí do kontejnerů. Ty potom pod dohledem ozbrojené stráže odváží speciální auta do trezorů České národní banky.