Ani Německo nemusí být dost bohaté na zelenou revoluci

Načrtnutá zelená cesta však může být také značně problematická, se stoprocentní jistotou však bude velmi drahá. Německo na ni zatím vyčlenilo více než 260 miliard eur coby řešení dopadů energetické krize vyvolané ruskou válkou na Ukrajině, ale cesta k úplné nezávislosti – tedy kompletní nahrazení jaderných i uhelných elektráren do roku 2030 – bude stát mnohem víc. A je otázkou, zda na to bude i bohaté Německo vůbec mít.

Podle odhadů německého regulátora sítě, institutu Agora Energiewende, bude muset být do roku 2030 nainstalováno přibližně 250 gigawattů nové kapacity, pokud se vyplní očekávání, že poptávka po energiích bude asi o třetinu vyšší než dnes. Vláda sází na kombinaci obnovitelných zdrojů a paroplynových elektráren, které by mohly být časem přestavěny na vodíkové.

Náklady zahrnují investice do modernizace energetických sítí, ale především do výstavby nových zařízení, aby bylo možno pokrýt postupné vyřazení jaderných a uhelných elektráren, zvládnout zvýšenou poptávku po elektromobilech a topných systémech a splnit závazky v rámci klimatických balíčků.

Jádrem problému jsou politické plány na postupné vyřazení určitých zdrojů energie, aniž by si země jasně stanovila, jak je nahradit. Poslední tři jaderné elektrárny v zemi se uzavřou do poloviny dubna a do roku 2030 se chce Německo zbavit i uhelných elektráren.

Ten by měly spalovat i paroplynové elektrárny, které mají mít v celkovém mixu zhruba desetinový podíl a sloužily by především v obdobích, kdy nebude foukat či svítit. Vláda v Berlíně chce letos vypsat nová výběrová řízení na stavbu „paroplynek“ a plán zatím počítá s tím, že by mělo být možné je v budoucnu přestavět tak, aby fungovaly i na vodík. Zatím však není jasné, kdo to zaplatí, protože vláda má s hledáním investorů tak nákladných projektů potíže.