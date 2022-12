Auto, které napodobuje chameleona. A dalších devět věcí, které zlepšily svět

Celou tu dobu pečlivě snímá, co se děje uvnitř. Pro kontinuální monitorování pacientů s covidem ideální. Zatímco klasický ultrazvuk někdy pořídí zkreslený obrázek, novinka umí i videa s vysokým rozlišením. A to i z nejhlubších zákoutí lidského těla. Pro nemocnice bude samolepka dostupná za dva nebo tři roky.

Výrobcům osiva trvá i 15 let, než vyšlechtí nové zemědělské rostliny. Aby předpověděli, co bude třeba za pár let, vycházejí z toho, jaké bylo počasí dosud. Jenže klimatická změna jim do plánů „hází vidle“. Institut ClimateAi v San Franciscu teď vyvinul novou metodu pro dlouhodobé předpovídání počasí.