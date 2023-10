Bakala prodává Důl Barbora. Z brownfieldu má být obří průmyslová zóna

„Pozemků je nedostatek a nové pro průmyslové stavby nebudou. Všichni developeři se proto snaží zajistit si pozemky pro budoucí výstavbu. Panattoni je jeden z nejaktivnějších. Tato lokalita navíc posledních pět let zažívá doslova boom. Je to další klíčové místo pro Panattoni projekty. Je to navíc jeden z mála regionů, který vítá průmyslové developery, protože ví, že už to rozhodně nejsou ty montovny,“ komentuje obchod odborník na průmyslové reality Jakub Holec, majitel realitně-poradenské firmy 108 Agency.