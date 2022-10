Brněnský startup Tatum dostal od investorů miliardu na další expanzi

Tuzemský tvůrce softwaru pro vytváření blockchainových aplikací Tatum získal od investorů významnou kapitálovou injekci na další rozvoj byznysu. Brněnský startup si celkově přilepšil o 41,5 milionu dolarů. To je podle aktuálního kurzu zhruba jedna miliarda korun. Blockchain je technologie využívaná například při obchodech s kryptoměnami.

Nástroje od Tatum umožňují firmám vytvářet blockchainové aplikace, aniž by potřebovaly vlastní vývojáře. To z českého startupu udělalo přední specializovanou platformu na světě. Mezi klienty Tatum patří herní a filmová studia, výrobce a půjčovny aut i provozovatelé kryptopeněženek či tržišť.

Aktuální miliardová investice pochází od několika fondů. Ze zahraničí vložily kapitál do tuzemského startupu společnosti Evolution Equity Partners, Octopus Ventures a 3VC. Z domácích investorů podpořily Tatum fondy Tensor Ventures a Depo Venture, které firmě finančně asistují od samého počátku.

„S investicí do Tatum jsme neváhali na začátku jeho cesty ani v tomto investičním kole, kdy jsme do toho šli úplně naplno. Máme radost, že můžeme být po Evolution Equity Partners druhým největším investorem v této skvělé firmě,“ sdělil partner v Tensor Ventures Roman Smola.

Tatum se minulý rok stal kontinentálním vítězem akce Startup World Cup & Summit 2021. To je událost, na kterou se každoročně do Prahy sjíždějí investoři z celého světa, mentoři i zástupci korporací, ke kterým by se jednotlivé startupy za běžných okolností spíše nedostaly. Finále letošního ročníku se už pod novým názvem Disraptors uskutečnilo 11. října.