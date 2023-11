Umělá inteligence začala sbírat lidské ceny. Už i v Česku

A fakt, že se v 18. ročníku ankety Křišťálová Lupa AI stala podle odborné poroty osobností roku, to jen dokazuje. Velké jazykové modely, které za ChatGPT a jeho konkurenty stojí, se stále zdokonalují a pomáhají také v dalších kategoriích.

Porota letošního ročníku ocenila také další technologické počiny. V kategorii E-commerce inspirace bodoval řetězec prodejen Coop se svým konceptem bezobslužných prodejen. Za ty už Coop získal cenu Inovace roku 2022 a do konce příštího roku by společnost chtěla tento koncept využít už v 50 venkovských prodejnách. V místech, kde by se jinak prodejna neuživila, chystá podporu e-koloniálů také stát.