Stát zadotuje futuristické obchody na venkově. Coop jich otevře desítky

„Tam, kde jsme byli ve ztrátě, dnes vyděláváme. Myšlenka je, že zkrátíte otevírací dobu s personálem, peníze z uspořených nákladů dáte do provozu, a tím se dostanete na nulu. K tomu máte dodatečné tržby mimo otevírací dobu,“ popsal model, který už prý zachránil některé venkovské prodejny před krachem.

Ministerstvo průmyslu a obchodu teď spouští nové dotace, které by mohly podobné projekty podpořit. Po programu Obchůdek, u něhož chystá vypsat další výzvy, přichystal dotace přímo na nonstop prodejny s potravinami.

„Přicházíme prostřednictvím nových programů i s podporou přechodu prodejen do automatizovaného režimu 24/7 tak, aby si lidé mohli nakoupit doslova kdykoliv,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela. V rámci balíku pro podnikatele je v oblasti digitalizace připraveno 1,5 miliardy korun.

Pokud bude mít zájem, mohla by se do podobného podnikání pustit i konkurence nejrozšířenější nezávislé sítě. Coop sice technologické řešení 24/7 prodejny pomáhal s partnery vyvíjet, ale samotnou licenci nevlastní. Tu se snaží na trhu společně prodávat firmy Knowinstore (dodavatel bezobslužných technologií) a Moris Design (projektování, stavební úpravy).

„Nejsou tady další, kteří by otevírali jednotky až desítky prodejen. Jsou to jednotlivci. Máme pár mikroprovozovatelů, kteří si otevřeli menší místní prodejny. Celkem je jich do 10,“ řekl Klofáč. „Doufám, že s novými státními dotacemi bude větší zájem o automatické prodejny. Vnímáme, že nám v tom státní sektor docela pomáhá,“ dodal.