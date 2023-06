Češi jdou po ceně a značky jsou jim lhostejné. Řetězce to podporují

Privátní značky lákají v době vysoké inflace k nákupu zákazníky, kteří chtějí ušetřit. Oproti roku 2021 narostl jejich počet zhruba o čtvrtinu, vyplývá to z dat společnosti Nielsen.

Značky „bez adresy“, jak by se jim dalo s nadsázkou říct, protože se zákazník z etikety často nedozví, jaký potravinářský podnik je vyrábí, ani zda jsou z Česka, dnes aktivně podporují všechny obchodní řetězce.

Masové výrobky Pikok, mléčné výrobky Pilos, piva Argus, vody Saguaro, kosmetika Cien, čisticí prostředky W5 a mnoho dalších. To všechno jsou privátní značky, které pro Lidl na zakázku vyrábí jiné firmy.

V menším objemu je vyrábí všechny ostatní řetězce. A všichni potvrzují, že zájem o tyto značky, které jsou levnější než klasické, kvůli aktuální situaci na trhu roste. Společnost Billa teď oznámila plán na výrazné navýšení jejich podílu ve své nabídce. Do roku 2028 chce zvýšit jejich podíl na celkovém obratu z 23 procent na 30 procent.

„V České republice privátní značky od roku 2019 do roku 2022 rostly nejvíce z celé Evropy. Zákazníci očekávají jejich široký výběr, ale i lokálnost,“ říká Matúš Uhliarik, operativní ředitel Billy, která se rozhodla prohloubit spolupráci s farmáři a potravináři na lokální úrovni.

Řetězec si navíc stanovil několik cílů – do roku 2025 navýší prodeje českého ovoce a zeleniny z 30 na 40 procent. V témže roce přijede do jeho skladů o 1600 kamionů zeleniny a ovoce méně ze zahraničí. Nyní je to osm tisíc kamionů ročně.