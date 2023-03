Měli peníze u padlé banky v USA, zatím zachránili polovinu

Silicon Valley, centrum světových inovací a technologií, se ocitlo v panice, když se zhroutila jedna z jeho hlavních bank – Silicon Valley Bank (SVB). Šestnáctou největší banku USA, která byla klíčovým hráčem v investování do technologických startupů, úřady v pátek uzavřely kvůli problémům s likviditou.

Pro podnikatele, investory a bankéře toto rozhodnutí představuje vážnou výzvu, která nyní vrhá stín na celé technologické odvětví.

U SVB mělo finanční prostředky i několik českých firem. Jednou z nich je Fitify, která vyvíjí úspěšnou mobilní fitness aplikaci. Její spoluzakladatel Martin Mazanec redakci SZ Byznys popsal, jak jeho firma na pád banky reagovala.

Co vám jako první blesklo hlavou, když jste se dozvěděl, že banku Silicon Valley Bank v pátek uzavřel regulátor?

Hned jak jsme zjistili, že je banka SVB v problémech, začal proces výběru peněz. To bylo někdy ve čtvrtek po jedenácté hodině večer. Náš investor mi o celé situaci napsal, začal jsem tedy projíždět twitter a během asi pěti minut jsme se rozhodli zkusit vytáhnout všechny peníze.

Podařilo se nám převést zhruba polovinu vkladů. Během toho se samozřejmě v bankovním sektoru začala šířit panika a my jsme zůstali vzhůru asi do jedné nebo dvou ráno a zadávali příkazy k převodu peněz.

Martin Mazanec Spoluzakladatel české fitness aplikace Fitify

Aplikaci využívá více než 20 milionů lidí po celém světě

Fitify kombinuje zkušenosti fitness trenérů s nejnovějšími technologiemi a zpřístupňuje tak zdravý životní styl milionům lidí

Byl ten proces převodu peněz snadný nebo bylo hned cítit, že takzvaný run na banku běží v plném proudu a jde doslova o minuty?

Byl jsem poměrně příjemně překvapený, že po zadání příkazu byla první suma na našem dalším účtu asi za pět minut. Se zadáním dalších příkazů ale začalo padat internetové bankovnictví, tak jsme to zkoušeli i přes mobilní aplikaci bankovnictví. V podstatě jsme to zkoušeli dokola na střídačku. Po nějaké době sice internetové bankovnictví fungovat opět začalo, ale peníze už převádět nešlo.

Můžete řádově přiblížit, jak vysoké částky jste se pokoušeli převádět?

Podařilo se nám na náš sekundární americký účet převést řekněme střední statisíce dolarů. Byla to ale spíš náhoda, protože účet jsme dlouho nevyužívali, ale v této chvíli se hodil. Použili jsme více platebních příkazů, čímž jsme chtěli předejít nějaké blokaci kvůli limitům. Příkazy byly celkem asi čtyři.

První část peněz se podařilo převést v jednom příkazu, další příkazy se nám pak podařilo zrealizovat ve více lidech. Žádné limity k převodu banka zřejmě neměla, protože se nám velkou sumu povedlo převést v rámci jednoho příkazu.

Měla vaše firma u SVB většinu peněz, nebo jste měli vklady nějak diverzifikované?

Všechny prostředky, které jsme měli na podnikání a provoz pobočky v USA, byly vloženy u banky SVB. V konečném součtu jde však o menší část, než jsme měli na českých účtech.

Ovšem do budoucna už plánujeme mít většinu kapitálu spíše u evropských bank. Něco na provoz potřebujeme mít samozřejmě také v USA, řekněme zhruba vždy na tři měsíce na pokrytí výplat.

Jak se celá vyhrocená situace dotkla vaší firmy? Máte nyní peníze na běžný provoz, výplaty a podobně?

Vlastně jsme ani nepanikařili, protože jsme věděli, že ty peníze někde máme. Pravda je, že výplaty v USA by se musely o pár dní posunout. Museli bychom totiž posílat peníze z Česka do USA a pak je lidem vyplácet. Bylo by to asi trochu náročné, ale nijak zvlášť by se nás to zřejmě nedotklo.

Každopádně včera (v pondělí, pozn. red.) se prostředky uvolnily, ale zatím se žádné další peníze zpět získat nepodařilo. Takže jsme to prozatím nezachránili, ale budeme to dál zkoušet znovu. Podle posledních zpráv Fedu (americká centrální banka, pozn. red.) bychom měli snad brzy získat i zbytek peněz.

Občany a firmy svými slovy uklidňoval i prezident USA Joe Biden, podle něhož všichni dostanou své peníze zpět…

V tomto případě americkým regulátorům i Bidenovi věřím. Je však otázkou, co by se stalo, pokud padnou další podobné banky, například First Republic Bank, o jejímž finančním zdraví se nyní vedou spekulace. Nejsem si jistý, že by pak chtěli zachraňovat úplně všechny.

Jaký dopad bude mít současná napjatá situace na startupový ekosystém obecně? Dotkne se to i české startupové scény?

Slyšel jsem o českých startupech nebo jsem mluvil i s některými investory, kteří peníze ve SVB také měli a je to pro ně možná větší problém, a proto o tom nechtějí ani mluvit. V našem případě se možná prodlouží výplaty o dva tři dny, možná zahučí i nějaký kapitál. Ale není to nic, co by nás přímo ohrožovalo.

V tuzemsku jsou určitě startupy, které opravdu nevěděly, co bude dál, minimálně ten poslední kritický víkend. Mám pocit, že situace se trochu zklidnila. Vnímám ale zvýšenou poptávku vkladů u největších bank v USA, což ve finále těm menším bankám také nepomůže.

Bavíte se s dalšími českými firmami, které měly u SVB peníze, jak postupují ony?