Češi v ohrožení. Pokud se autoland nezmění, nemá šanci přežít

Česká výroba osobních vozů v prvních měsících letošního roku vypadala ve srovnání s loňskem optimisticky. Za leden a únor vyrobily tři tuzemské automobilky přes 215 tisíc aut, tedy o 28,6 procenta víc než ve stejném období předchozího roku. A to i přes téměř měsíc trvající odstávku kolínské Toyoty, která musela v únoru výrobu přerušit kvůli nedostatku polovodičů.

„Situace pro dodavatele je dlouhodobě extrémně složitá a průběžně se zhoršuje,“ říká mluvčí AutoSAP Tomáš Jungwirth. I když se konečně stabilizovaly otřesy v dodavatelských řetězcích, způsobené covidovými odstávkami, přetrvává obrovská nejistota v objednávkách z automobilek. Výrobcům rostou náklady, které často nejsou schopni promítnout do svých cen. Přibývá ztrátových firem a zhoršuje se finanční kondice celého oboru.

„Je to velice složitá doba, bohužel trvá už třetím rokem. Krizový management neustále pokračuje,“ popsal atmosféru v oboru Petr Novák ze společnosti JTEKT Europe v pořadu Seznam Zpráv Inside Talks .

„Dodavatelsko-odběratelské řetězce jsou po covidu zásadně poškozené. Dnes už ani ne tak kvůli výpadkům dodávek materiálů a surovin, ale zhoršením finanční kondice jednotlivých firem – mění se ceny, mění se splatnosti, na řadu hráčů to výrazně dopadá,“ popisuje situaci v branži Jan Pleyer, zkušený manažer, který během své téměř dvacetileté kariéry v automotive pracoval v dodavatelském segmentu v Japonsku, v Číně i v Evropě.

Jeho osobní příběh dobře ilustruje vývoj v branži. Pleyer se před několika lety vrátil do Česka. Šéfoval české fabriky globálních hráčů na výrobu autodílů – britského výrobce izolací Auria Solutions, poté francouzského producenta plastových komponentů Novares.

Věří, že malá firma s vlastním produktem, designem, výrobou i montáží, která vyrostla z „garážových začátků“ a z vlastního kapitálu, má větší perspektivu než české filiálky globálních skupin zvučných jmen. Nejspíš i proto, že kromě do automotive dodává také zdravotnickému či elektrotechnickému průmyslu a není navázaná na jediný obor.

Podle výkonného ředitele AutoSAP Zdeňka Petzla se dodavatelský segment českého autoprůmyslu po nejhorších covidových otřesech vzpamatoval, teď ale zápasí o udržení pozic. „Jde o to, zda se podaří udržet Česko jako vhodnou lokaci pro globální řetězce z automotive,“ říká.

Když počátkem tisíciletí do Česka proudily zahraniční investice, výkladní skříní českého průmyslu se stala Škoda Auto, u Frýdku-Místku a u Kolína rostly na zelené louce dvě velké automobilky a desítky tradičních i nově budovaných fabrik se zaměřily na výrobu autodílů, vypadalo to na sázku na jistotu. „Dlouho jsme očekávali trvalý růst celého oboru,“ říká Jan Pleyer.

Teď se jistota trvalého růstu rozplývá. „Zdá se, že se branže stěží vrátí na čísla před covidem. Velký otazník je, co udělá Čína,“ dodává dnes už bývalý automobilový manažer.

„Předpokládali jsme, že letos se tržby českého automotive dostanou na předcovidovou úroveň. Teď už si tím tak jistý nejsem. Snad se to povede, když nepřijde zásadní krize, uvidíme,“ podotýká jen o něco optimističtěji Zdeněk Petzl.

Zatímco v roce 2018 se na světě vyrobilo 94,2 milionu osobních aut, letos to podle predikcí nebude ani 85 milionů. Největší pokles studie prorokuje Evropě, kde podle ní produkce spadne z předcovidových úrovní kolem 20 milionů aut ročně na necelých 16 milionů. Nejmenší propad signalizuje Čína.

Zásadním problémem pro dodavatele v této situaci je rostoucí tlak automobilek na jejich marže. Přitom jim rostou náklady na výrobu – zdražily energie i materiálové vstupy, inflace tlačí na růst mezd. Zvláště mezi dodavateli jednoduchých dílů pro automobilky je v Evropě obrovská konkurence, a tak se nedaří promítat nákladový růst do cen.

Nebývalou nejistotu objednávek považují poradci z Roland Berger a Lazard za jeden z hlavních vlivů na celý obor od poloviny loňského roku. Nejde ale jen o nejistotu, celkový objem objednávek klesá, což má dopad jak na tržby, tak na ziskovost firem. Výkyvy v objednávkách, nespolehlivost odbytu, problémy s hotovostí a zhoršená platební schopnost firem, to je realita evropských automobilových dodavatelů v posledním roce.

Jeho fabriky PF Plasty, Forez, IPG Plasty a Montix tak jedou podle plánu, takže by letos měly skončit v černých číslech. „Zisk bude nižší, ale přece jen je to drobná radost,“ podotýká majitel.

Evropské automobilky se soustředí na vývoj vozů s novými technologiemi, a tak prodlužují životnost prodávaných modelů a odkládají jejich inovace. „I to dál zpomalí trh. V oboru globálně působí mnoho hráčů, trh se bude dál čistit a dodavatelů ubývat,“ předpovídá Pleyer.

Ke všem problémům, jimž autoprůmysl čelí, se přidává dlouhodobá bolest českého prostředí – nedostatková pracovní síla. „Udržet zaměstnance je to vůbec nejdůležitější, bez zaškoleného personálu nemůžete vyrábět,“ říká Pleyer.

Na hranu zákona podle něj tlačí byznysmeny zamrzlé české pracovní právo. „Zákoník práce má snahu chránit zaměstnance, ale není postavený na dnešní podmínky, kdy je nutná hlavně flexibilita. Nakonec se to obrací právě proti zaměstnancům,“ tvrdí.

Podle Jana Pleyera zaměstnanost v českém autoprůmyslu v posledním roce drží váleční uprchlíci z Ukrajiny. „Nabídka pracovní síly se zásadně zlepšila po příchodu uprchlíků, bez nich by český automotive těžko dnes fungoval,“ říká exmanažer Novaresu.

Mluvčí AutoSAP Jungwirth ale varuje před zpomalením investiční aktivity i v samotných českých firmách. „Častější odstávky a snižování objemu zakázkové náplně vedou k omezování dlouhodobě plánovaných investic. To vnímáme jako velmi kritické v době, kdy jsou naopak zapotřebí investice do inovací, adaptace na nízkoemisní pohony či snižování uhlíkové stopy z výroby. V kombinaci s podpůrnými programy, které zavedly některé jiné státy EU, například Německo, Francie či Španělsko, se domácí firmy ocitají v konkurenčním znevýhodnění,“ říká.

Velkým rizikem pro český autoprůmysl je podle sdružení AutoSAP dnes připravovaná norma Euro 7, která výrazně zvedá nároky na emise z provozu aut. Má platit od roku 2025, řada evropských států včetně Česka proti tvrdým limitům ale protestuje. „Záleží na tom, jak vyjednávání dopadne. Pokud by norma Euro 7 měla platit tak, jak je navrhována, znamenalo by to prakticky z roku na rok pokles objemu výroby v českém automotive o 30 procent,“ prohlásil Zdeněk Petzl.