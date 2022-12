Hrajeme o to, aby u nás autoprůmysl nezanikl

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Automobilový průmysl je v Česku zcela zásadní obor, který vytváří zhruba desetinu výkonu ekonomiky. Teď se však musí adaptovat na trend elektrifikace, který je nezadržitelný.

„My jsme tady budovali třicet let automobilový průmysl. Máme tady špičkové know-how, zaměstnáváme v oboru napřímo 200 tisíc lidí. Teď se hraje o to, zda to bude v Česku pokračovat, anebo bude pokračovat někde jinde, kde jsou na to vytvořeny minimálně stejné podmínky,“ říká Lukáš Rosůlek, šéf Vitesco Technologies, jedné z největších automotive firem v Česku, která zaměstnává 4500 lidí.

Vláda by podle něho měla být aktivnější, aby novou technologicky vyspělou výrobu nepřitahovaly okolní státy jako Polsko, Slovensko, Německo či Maďarsko. Vitesco Technologies (bývalý Continental) má v Česku dva výrobní závody a jedno vývojové centrum. Aktuálně mezinárodní vedení rozhoduje, zda umístí do Česka i další investice.

„Jenom za poslední tři roky jsme na investicích v průměru na třech miliardách korun ročně, což je 10 procent našeho ročního obratu. Investice ve stejné výši jsou de facto něco, co je i před námi. Teď usilujeme o to, abychom mohli investovat, stavět a produkovat nové výrobky i dál, protože jakmile tento příliv investic přerušíte, staré výrobkové řady skončí a přestane se vyrábět,“ dodává Rosůlek.

Stát podle něho musí vytvářet prostředí, které je dobré pro investice: bezpečné, pružné, předvídatelné.

„Špičkový automotive v Česku vygeneroval velké množství lidí, kteří vědí, co dělají. A teď jde o to využít tenhle ten potenciál do budoucna. A jakákoliv věc, která je třeba ve formě nějaké pobídky, tak tomu jedině pomůže,“ říká Rosůlek, který pracoval pro Continental například tři roky na Filipínách.

Vitesco Technologies, dříve (do září 2019) Continental Powertrain Division, se soustředí na výrobu a vývoj v oblasti hnacích ústrojí.