Síkela: Stropy na ceny energií by mohly platit i pro velké podniky

Před dnešním jednáním kabinetu řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, že vláda chce podporu podle dočasného krizového rámce nahradit cenovými stropy. Jejich výši chce nechat stejnou, jako mají menší podniky. „Myslím, že pokud to tak máme nastaveno pro malé a střední firmy, tak by i z hlediska konkurence bylo nesprávné nastavovat pro velké firmy ty limity jinak,“ řekl. Upozornil ale na to, že pro další kroky vlády v tomto směru budou důležitá i nadcházející jednání na úrovni Evropské unie.