Češi si za mzdu koupí opět míň. Ale jinak bude lépe

Česká ekonomika bude letos v průměru celého roku stagnovat. V první polovině jí sice ještě hrozí mělká recese, ale v té druhé by už měla posilovat.

Za celý rok česká ekonomika podle bank meziročně stoupne jen o 0,1 procenta. „Z meziročního pohledu bude dynamika HDP (hrubého domácího produktu) v první polovině letošního roku záporná a k růstu se vrátí až v posledním čtvrtletí. V příštím roce by pak měla tuzemská ekonomika růst o necelá tři procenta,“ konstatuje v prognóze ČBA.

Struktura letošního růstu předpokládá podle hlavních ekonomů bank citelné zpomalení spotřeby domácností. Poslední údaje o vývoji maloobchodních tržeb ukázaly, že Češi šetří více než ostatní Evropané , a to i na potravinách.

Řada domácností tak zaznamená i letos pokles disponibilních příjmů, a to hlavně kvůli tomu, že navzdory poklesu cen energií na světových trzích bude ještě řada domácností letos čelit po ukončení fixací vyšším cenám elektřiny, než tomu bylo v loňském roce.

Nejistota bude také citelně doléhat na investiční aktivitu firem, zde však může situaci podpořit čerpání evropských fondů v rámci konce programového období 2014–2020, které se musí dočerpat během letošního roku. Naopak propad investic do bydlení následkem útlumu na hypotečním trhu bude podle bank investice brzdit.

Zahraniční obchod by měl k růstu přispět pozitivně i přes problémy německé výroby a problémy v dodavatelských vztazích, které vedly k oznámeným výpadkům v produkci tuzemských automobilek zkraje letošního roku.

Průměrné mzdy by měly v letošním roce růst podle prognózy o necelých osm procent. „Rozptyl odhadů však stejně jako v předchozí prognóze zůstává výrazný a pohybuje se od šesti do deseti procent. Růst mezd může nakonec zesílit díky činnosti odborů i tlaku na růst mezd ve veřejném sektoru.

Inflace bude letos stále vysoká a za celý rok přesáhne hranici deseti procent. Její výši meziročně navýšilo proti listopadovému odhadu ČBA i to, že meziroční cenovou hladinu ke konci roku snížil úsporný tarif, který snížil základ pro výpočet dalšího roku.

Na konci letošního roku se však začne snižovat a podle nového odhadu by se měla pohybovat kolem osmi procent. V příštím roce by pak podle bankovních analytiků měla klesnout ke třem procentům a ke konci roku 2024 by se měla přiblížit hranici dvouprocentního cíle ČNB.