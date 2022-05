Cihly místo zbraní. Tak se změnil žebříček nejúspěšnějších rodinných firem

Již podeváté dala česká mutace časopisu Forbes dohromady žebříček nejúspěšnějších rodinných firem Česka.

Ten letošní přináší oproti loňsku řadu změn – jedna z nich je hned v samotném čele. Po třech letech, kdy seznam vedla společnost Czechoslovak Group vlastněná rodinou Strnadových, má přehled největších rodinných byznysů nového vítěze – skupinu DEK.

Za lídrem českého trhu se stavebninami stojí rodina Kutnarových. Jejich byznys má za sebou úspěšný rok. DEK koupila dvě velké firmy a zaznamenala rekordní tržby. Zakladatelem skupiny je 33. nejbohatší Čech Vít Kutnar. O tuto pozici se dělí se svou bývalou manželkou Petrou, která je spolumajitelka a zároveň správní ředitelka skupiny.

Ze žebříčku letos vypadly dvě firmy. Společnost MICo se kvůli kombinaci covidu, inflace a ruské invaze na Ukrajinu dostala do předinsolvenčního řízení. Nyní čeká na nového investora a už není v rukou Dennerových.

Stejně tak už není čistě rodinným byznysem obchodní řetězec Flosman, další z dvojice společností, které žebříček opustily. Jeho majitelé se loni rozhodli firmu s 2,5miliardovým obratem prodat maďarské investiční skupině Oriens, respektive její dceřiné firmě Central European Supermarkets.

Do žebříčku se ale zařadilo devět nováčků, které řídí a vlastní české rodinné klany.

Forbes mapuje mezi 175 firmami ty, v nichž spolu podnikají dvě a více generací jedné rodiny nebo sourozenci a další příbuzní. Pořadí v žebříčku je dané výší tržeb firem, zisku před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBITBA) a počtem zaměstnanců.

Pořadí Firma Rodina Průměrné tržby 1. DEK Kutnarovi 24,6 mld. Kč 2. Czechoslovak Group Strnadovi 13,8 mld. Kč 3. Mattoni Pasqualeovi 13,3 mld. Kč 4. HP Tronic Hradilovi 20,3 mld. Kč 5. Agrostroj Stokláskovi 8,1 mld. Kč 6. Promet Group Matesovi 12,7 mld. Kč 7. Juta Hlavatí 8,2 mld. Kč 8. Synot Holding Valentovi 15,7 mld. Kč 9. Hruška Hruzíkovi 8,6 mld. Kč 10. Hopi Piškaninovi 6,1 mld. Kč 11. Kofola Samarasovi 6,4 mld. Kč 12. Brano Group Juříčkovi 6,5 mld. Kč 13. Ptáček – Velkoobchod Ptáčkovi 9,3 mld. Kč 14. Pro-Doma Mařincovi 8,8 mld. Kč 15. GZ Media Pelcovi 4,1 mld. Kč 16. Rabbit Jandejskovi 4,6 mld. Kč 17. Koh-I-Noor Břízovi 4 mld.Kč 18. Vafo Group Bouškovi 6,6 mld. Kč 19. Prosperita Holding Kurkovi 3,8 mld. Kč 20. ICOM transport Kratochvílovi 3,9 mld. Kč

1) DEK

V březnu DEK koupil české betonové království Best od podnikatele Tomáše Březiny. Další velký nákup skupina uskutečnila na konci roku, kdy získala výrobce stavební chemie Stachema. Zajímavé jsou i finanční výsledky, které byly rekordní. Poprvé se tržby skupiny dostaly na hranici 30 miliard korun.

Kromě zakladatele Víta Kutnara a jeho bývalé ženy Petry ve firmě figurují i další členové rodiny –⁠ například Kutnarův otec Zdeněk, který je členem představenstva, a do podniku se začínají postupně zapojovat i děti Kutnarových – nejstarší syn Adam a také dcery Adéla, Anna a Andrea.

2) Czechoslovak Group

Stavebniny DEK letos sesadily z trůnu impérium otce a syna Strnadových. Czechoslovak Group (CSG) podniká napříč průmyslovými odvětvími – od zbrojního průmyslu přes automobilku Tatra po hodinky Prim.

Skupinu vede syn Michal. V roce 2021 se CSG meziročně propadly tržby, ale dosáhla větší ziskovosti EBITDA. Současný konflikt na Ukrajině se na fungování skupiny projevuje také – CSG v součinnosti s vládou a ukrajinským velvyslanectvím dodává Ukrajině pozemní techniku a bude servisovat i její vozidla.

3) Mattoni 1873

Nápojářská skupina loni utržila zhruba o miliardu více. U jejího zrodu stál Antonio Pasquale a dnes ji vede jeho syn Alessandro.

4) HP Tronic

Skupina HP Tronic za rok 2021 vykázala rekordní tržby, přestože musela čelit omezením souvisejícím s pandemií koronaviru, stejně jako předešlý rok. Propad prodejů v kamenných obchodech vykompenzovala v e-shopu.

Rodinnému byznysu Danuše Hradilové vévodí maloobchodní prodejce elektroniky Datart. Ten v uplynulém roce investoval do modernizace svého logistického centra, uvedl do provozu plně automatizovanou balicí linku a otevřel další nové prodejny, což se promítlo také do hospodářských výsledků.

5) Agrostroj

Nejvýznamnější výrobce zemědělské techniky v Česku, Agrostroj rodiny Stokláskových, se loni rozrostl o německou firmu Stoll, zvýšil tržby o 25 procent na více než 11 miliard korun a letos očekává další nárůst obratu o 15 procent. Rok 2021 strávila firma také dokončováním nového závodu v Rusku, ten ale nakonec kvůli válce na Ukrajině neotevře, což by ale na její byznys nemělo mít dopad.

6) Promet Group

Skupina Promet se zaměřuje na strojírenství a metalurgii. Do rodinného byznysu se zapojili dcera Denisa, syn Radim, manželka Hana a otec René, který byznys založil. Ovládají severomoravskou firmu Matera, mají podíl v Tatra Trucks. Letos Promet chystá velkou akvizici a také ekologizaci sléváren za víc než miliardu korun.

7) Juta

Největší česká textilka Juta se v poslední době potýká s vysokými cenami energií a plynu, kvůli kterým se její náklady zvýšily o stovky milionů korun. Ve stejných řádech se pohybují i ztráty trhů na Ukrajině, v Bělorusku a Rusku z důvodu ruské invaze na Ukrajinu. Jiří Hlavatý a jeho rodina, syn Jiří a snacha Romana, se proto zaměřují hlavně na udržení stabilního cash flow.

8) Synot Holding

Ivo Valenta se svým otcem a bratrem Miroslavem založil hazardní Synot Holding v roce 1991. Loni začali podnikat v Panamě a neustále rozšiřují svou online přítomnost. Ta má být pro další rozvoj společnosti klíčová.

9) Hruška

Společnost začínala v roce 1991 jako obchod se zeleninou v Ostravě-Svinově. Nyní je největší českou nezávislou sítí maloobchodních prodejen, kterou vede syn zakladatele Karla Hruzíka Pavel Hruzík.

Dceřinou společnost Maloobchodní síť Hruška založili v roce 2000. Tržby společnosti v roce 2021 meziročně klesly o 300 milionů na 8,5 miliardy korun. Společnost patří rodinám Hruzíkových, Škrabalových a Plevových.

10) Hopi

Logistickou a potravinářskou skupinu stále rozvíjí František Piškanin a jeho synové David a Martin. Pod společnost spadají například mléčné produkty Hollandia nebo restaurační síť Perfect Canteen. Loni se jejich investice vyšplhaly na více než 25 milionů eur. Firma nyní také pomáhá uprchlíkům z Ukrajiny.

11) Kofola

Nápojářskému impériu Kofola, za nímž stojí rodina Samarasových, se daří i navzdory pandemii. Jeho zisky EBITDA třetím rokem přesahují miliardu korun. Kofola také pracuje na udržitelnosti, hlavně v oblasti recyklace lahví.

12) Brano Group

Brano Group Pavla Juříčka provázejí problémy s dodavateli i konflikt na Ukrajině. „Je to moje pátá krize, a zdaleka nejhorší,“ říká Juříček, jehož devět fabrik v Česku a šest ve světě dodává autodíly společnostem od Porsche po Bentley. Ve firmě figurují i jeho syn Václav a dcera Lenka.

13) Ptáček – Velkoobchod

Bratři Jan a Jiří Ptáčkovi ovládají jeden z největších českých technologických velkoobchodů Ptáček, který podniká v oblasti sanity, topení, vody a plynu. Firmu založil už jejich otec Zdeněk Ptáček, který v ní stále drží čtyřicetiprocentní podíl.

14) Pro-Doma

Stavebninám rodiny Mařincových se loni dařilo. V říjnu koupily stoprocentní podíl v další velké společnosti Woodcote. Pro-Doma se tak rozrostlo co do počtu poboček, tak i do oblasti suché výstavby. Každá čtvrtá sádrokartonová deska, která se letos v Česku prodá, bude pocházet právě odsud.

15) GZ Media

GZ Media je světovou jedničkou ve výrobě desek. Má za sebou rekordní rok, kdy vyrobila 51 milionů vinylů, letos plánuje výrobu 75 milionů desek. Do rozšíření výroby byznys Pelcových postupně investuje bezmála miliardu korun.

16) Rabbit

Holding Rabbit, za nímž stojí bývalý prezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek, zastřešuje osmnáct firem specializovaných zejména na živočišnou výrobu. Patří proto mezi největší zemědělské podniky u nás. V lednu roku 2022 se poprvé rozrostl i do zahraničí. Na Slovensku vznikla dceřiná společnost Rabbit SK.

17) Koh-i-Noor

Do holdingu Koh-i-Noor Vlastislava Břízy, jeho synů Vlastislava mladšího, Davida a synovce Roberta Záboje už nepatří jen výroba tužek. Dále pod něj spadají zdravotnictví, energetika, strojírenství a automotive, ale i nemovitosti a segment horeca (hotely, restaurace a catering). V Rožnově se také rozvíjí výrobní program pro elektromobily Tesla.

18) Vafo Group

Do podnikání rodiny Bouškových už nepatří jen krmivo pro domácí mazlíčky. Vafo loni koupilo padesátiprocentní podíl v českém výrobci raw a biopotravin Lifefood. Na začátku letošního roku se šéf Vafo Group Pavel Bouška rozhodl podpořit dlouhodobě udržitelné podnikání díky investici do podnikatelského akcelerátoru Point One.

19) Prosperita Holding

V ostravském průmyslovém holdingu už podnikají tři generace rodiny Kurkových. Klan investuje od strojírenství po vinařství a dlouhodobě přináší pozitivní výsledky. Holdingu však druhým rokem komplikuje život rožnovská čistička vod Energoaqua, která byla nařčena z otravy ryb v Bečvě.

20) Icom Transport