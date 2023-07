Desítky důvodů, proč nebýt v práci. Firmy to tolerují a navíc podporují

Podle průzkumu asociace ABSL, která v Česku sdružuje stovky firem v oboru podnikových, IT a zákaznických služeb (např. Microsoft, Telecom, SAP, Siemens, DHL, Rohlík…) a zaměstnává přes 150 tisíc lidí, však firmy začínají svým lidem nabízet úplně nové typy volna - například neomezenou dovolenou, zkrácený pracovní týden při plné mzdě či takzvané Happy Days, tedy volno na různé šťastné okamžiky, jako jsou narození dítěte, oslava narozenin či rozlučka se svobodou před svatbou nebo třeba volno na studium.

Zajímavou novinkou je také věrnostní volno. To v nedávné době zavedlo pražské centrum inovací a podnikových služeb SAP Services spolu i dalšími členy skupiny SAP v České republice, kam patří SAP Ariba, SAP Concur a SAP ČR.

U některých zaměstnavatelů se začíná objevovat i benefit v podobě neomezeného placeného volna, které by si dle průzkum personální společnosti Grafton Recruitment přály téměř tři čtvrtiny pracovníků.

V oboru se objevuje i snaha zkrátit pracovní týden. Umožňuje to například brněnské centrum společnosti Atlas Copco, kde zaměstnanci pracují o dvě a půl hodiny týdně méně, ovšem za plnou mzdu.

„Poprvé vzniká nárok po odpracovaných čtyřech letech a pak znovu po každých dalších odpracovaných třech letech ve formě 2×2 anebo 1×4 týdny,“ říká šéf společnosti Ruslan Skopal. Zaměstnanci podle něj dostanou plnou výši výplaty, tedy ne pouze placené odvody, jak to často bývá.

„Cílem je umožnit zaměstnancům odpojit se od starostí a načerpat energii, tedy strávit den způsobem, který si sami zvolí. Někdo se například může rozhodnout, že se ponoří do nějakého projektu, někdo jiný se ponoří do bazénu,“ říká Jacob Ringler, šéf globálního vývoje a zároveň ředitel českého zastoupení Vendavo.

Za věrnost poskytuje volno navíc svým pracovníkům také společnost Broadridge Czech Republic zaměřená na IT. Po pěti letech práce u firmy dostávají zaměstnanci dva dny volna navíc a po 10 letech tři dny navíc.

Zaměstnanci mohou podle ní využít i tzv. Cafeteria days, tedy dny volna, které si mohou koupit za své benefitní body - objednat si mohou až dva dny v jednom kalendářním roce. „Ze zpětné vazby od našich zaměstnanců víme, že dovolená a volno obecně patří mezi nejžádanější benefity. Zaměstnanci oceňují i možnost home office, pokud to povaha jejich práce umožňuje, a flexibilní pracovní dobu,“ dodává Bartošová.

„Jako profesionální sportovec hraju florbal za Mladou Boleslav. Mám tříčtvrtinový úvazek, abych měl dostatek času na tréninky a zároveň můžu kdykoli využít home office, pokud je trénink dopoledne nebo zápas ve všední den. Bez téhle vstřícnosti by to nebylo možné skloubit,“ říká Daniel Šebek, útočník mladoboleslavského superligového florbalového týmu, který pro firmu pracuje jako obchodní konzultant.

Podle něj je důležité si uvědomit, jak tvrdá konkurence na trhu práce v posledních letech panuje. Dobrý zaměstnavatel se snaží vytvářet pro svoje lidi co nejpříjemnější pracovní prostředí. Poskytování volna nad rámec zákonných povinností je pouze věcí dobré organizace práce,“ dodává.

A mezi zaměstnanci je o tento benefit zájem. „Je to skvělý benefit, na který nemusím využívat dovolenou a v průběhu roku si hlídat, aby mi nějaké dny dovolené vůbec zbyly, jak jsem byla zvyklá,“ říká nákupčí Richter + Frenzel Eva Šalamunová.

Podle Předvýběru společnosti zavádějí také volno pro registrované partnery ve stejném rozsahu, jako pro manžele dle zákoníku práce, volno při nástupu dítěte do školy, narozeninové volno, speciální volno pro menstruující či volno na rodinu.

Při vysokých teplotách pak poskytují firmy také „vedřiny“ a dále takzvané Bridge Days, tedy dny na překlenutí dnů mezi svátky a víkendy (tento měsíc to vyšlo na Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje a Den upálení mistra Jana Husa, které vyšly na středu a čtvrtek a Bridge Days tak vyšly na pondělí, úterý a pátek) a také takzvané Time Off in Lieu, což je náhrada volných dnů za práci přesčas či o víkendu.