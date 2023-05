Experti chtějí pracovat z ciziny. Firmy jsou pro, ale daně jim to komplikují

Zaměstnanci se v covidu naučili pracovat na home office a nyní chtějí víc – rozšířit možnost pracovat mimo kancelář nejenom z domova, ale i z ciziny. Zájem o práci ze zahraničí mají zejména zaměstnanci v IT, kde působí velké množství cizinců, kteří si po dovolené či svátcích chtějí prodloužit pobyt s rodinou ve své rodné zemi a nechtějí se vracet hned zpět do místa působení zaměstnavatele.

Zájem pracovat pro českou firmu v zahraničí mají ale i čeští „ajťáci“, kteří z titulu své práce mohou pracovat odkudkoliv a stačí jim na to jen dobré technické zázemí a připojení.

Problém je však v tom, že legislativa většiny států (daňová i pracovně právní) včetně České republiky tuto problematiku přímo neupravuje, a je tak nutné si při plánované delší práci z ciziny prostudovat, co který stát vyžaduje, aby zaměstnanec nemusel své příjmy danit dvakrát, složitě řešit odvody na sociální a zdravotní pojištění pro dva státy. Firma zase musí zjistit co dělat, aby nemusela v cizí zemi kvůli daním nákladně zřizovat svou stálou provozovnu, vést mzdovou evidenci podle lokálních daňových předpisů.

Každá země totiž například uplatňuje jiné zdanění práce. Například v Belgii musejí zaměstnanci odvádět na daních a dalších odvodech podle OECD více než polovinu své mzdy, na Novém Zélandu to je 20 procent a v Česku téměř 40 procent.

Každý stát má jinak upravené vztahy s ostatními zeměmi ohledně dvojího zdanění. Někdo je nemá upravené vůbec, ale například Lucembursko mělo nastavené bilaterální vztahy s Německem, Francií a Belgií už před covidem, kdy se práce z ciziny stala pro řadu zaměstnanců i firem náhlou nutností. Právně si tuto oblast upravilo Lucembursko se sousedními státy už dávno proto, aby do něj mohli bez problému dojíždět zahraniční zaměstnanci, bez jejichž práce by se Lucembursko neobešlo.

Jednou ze zásadních otázek je, jak dlouho cizinec v zemi pracuje. „Lucembursko má například ve smlouvě s Německem upraven limit 19 dní, během kterých může pracovník z Německa (německý daňový rezident) pracovat pro lucemburského zaměstnavatele ze svého domova v Německu bez dopadu do zdanění. Nevzniká mu daňová povinnost v Německu z titulu výkonu práce pro lucemburského zaměstnavatele z území Německa,“ vysvětluje Lucie Filingerová, senior manažerka Deloitte Advisory.

Společnosti si podle ní uvědomují právní, daňová a další rizika, která jsou spojena s touto formou zaměstnávání, a když už se rozhodnou tento model využít, snaží se jej co nejvíc limitovat například délkou výkonu práce v zahraničí na co nejnižší počet dní nebo destinacemi, odkud je práce na dálku možná.

Z průzkumu společnosti Deloitte sestaveného od více než osmi stovek firem ze 45 zemí světa vyplývá, že v zahraničí umožňuje svým zaměstnancům pracovat 35 procent firem. Zhruba pětina z nich dovoluje pracovníkům pracovat v cizině až 20 dní v roce, desetina to umožňuje až na 10 dní, 16 procent až na 30 dní, osm procent až na 60 dní a sedm procent dokonce na tři až šest měsíců v roce.

Čtyřicet procent společností dokonce nemá stanoveno žádná časová omezení pro práci v zahraničí, ale silnější polovina z nich o tom uvažuje. Z této statistiky vyplývá, že každá společnost řeší svou situaci po světě různě s ohledem na vlastní legislativu a potřeby a je složité se v tom zorientovat. Například společnost Avast, která razí heslo „Work from anywhere“ (práce odkudkoliv) si sestavila vlastní „semafor“, který odráží rizika v oblasti daní, imigrační rizika a omezení v zákoníku práce.

„Země, které jsou na našem semaforu zelené, mohou zaměstnanci volně navštívit. Oranžová znamená, že se musí zapojit personální oddělení, protože tam může být nějaká daňová či imigrační komplikace. Do červených zemí zaměstnanci nesmí,“ vysvětluje Martina Techlovská Suchomelová z Avastu.

V Česku zájem o tuto formu zaměstnávání roste, a to hlavně od pracovníků z IT a podnikových služeb. „Plných 43 % zaměstnanců tohoto oboru jsou cizinci, kteří si rádi prodlouží návštěvu rodin ve své domovské zemi a pracují odtamtud. I přes značnou administrativní zátěž, kterou s sebou umožnění práce ze zahraničí nese, jim tuto možnost nabízí již 44 procent zaměstnavatelů našeho oboru,“ říká Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, která sdružuje stovky firem v oboru podnikových, IT a zákaznických služeb (např. Microsoft, Telecom, SAP, Siemens, DHL, Rohlík…) a zaměstnává přes 150 tisíc lidí.