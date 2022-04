Dopad inflace: Slev v obchodech neubývá. Klesá ale jejich výše

Stoupá zároveň počet lidí, kteří přiznávají, že promoční akce ovlivňují jejich nákupní chování. Ať už tím, že aktivně chodí do obchodů, které aktuálně poskytují nejlepší slevové nabídky, nebo tím, že vybírají do košíku takové značky, jež jsou aktuálně v akci. Zkrátka loajalita vůči konkrétní značce či řetězci Čechům moc neříká.

V roce 2004 lidé v akcích utráceli „jen“ čtvrtinu peněz, během pár let se tento podíl přehoupl přes 50 procent a v prvním roce pandemie se zdálo, že slevové spirále dochází dech, protože podíl rychloobrátkového zboží prodaného v akcích se vůbec poprvé za posledních 15 let nezvýšil.

„Avšak rok 2021 ukázal, že revoluce se nekoná a minimálně v oblasti promoční závislosti se vracíme zpátky do zajetých kolejí a za rok 2021 jsme zaznamenali nový historický rekord, kdy 59 procent obratu představovalo zboží v promoční akci,“ poukazuje Týra. A úvod letošního roku, kdy se Česko potýká s nejvyšší inflací od konce 90. let, tento trend ještě umocňuje. „Za první tři měsíce letošního roku už promoční tlak v Česku ‚úspěšně‘ atakuje hranici 60 procent,“ říká šéf NielsenIQ.

Řetězce potvrzují, že chuť lidí nakupovat v akci vůbec nepolevuje, ač by si to třeba samy přály. „Celkové množství akcí je srovnatelné s minulými roky. Je to dáno tím, že zákazníci akce stále hodně sledují a realizovat menší počet akcí než konkurence je pak pro zákazníky méně výhodné. Určitě se ale nesnažíme dělat akcí více a ideální by bylo množství akcí redukovat,“ říká marketingový ředitel COOP Lukáš Němčík.