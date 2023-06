Google čelí obvinění z Bruselu, byznys to podle analytiků neohrozí

„Ta reakce akcie je dnes asi půl procenta do minusu, tedy nijak na to extrémně nereaguje. Pokud by však situace došla do bodu, že by musel oddělit například YouTube, tak je otázka, za kolik by se toho zbavoval. Kdyby YouTube prodával, mohl by na tom ve výsledku vydělat a Googlu, respektive té jeho mateřské společnosti, by to mohlo přinést zisk navíc,“ uzavírá Kudláček.