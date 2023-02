Innogy vyjela po zlínské NWT: „O důvodech bankrotu neříká pravdu“

„V podstatě nám Innogy Energie řekla, ať do druhého dne zaplatíme všechno, jinak nás odstřihne. A to se stalo,“ doplnila Vítková.

„Připravovali jsme řešení, jak dostát všem našim závazkům až do doby vypršení smluv, jak dodavatelských, tak odběratelských. V pátek 30. září nám přišlo oznámení, že musíme splnit určité podmínky do odpoledne ten den, jinak budeme odpojeni. A v pondělí Innogy zahájilo proces odpojení. To z našeho pohledu bylo ze dne na den. Tento postup Innogy jsme neočekávali. Stále jsme přesvědčeni, že kdyby k tomuto kroku nedošlo, skupina NWT by situaci zvládla, i ve vztahu k Innogy,“ tvrdí Vítková.