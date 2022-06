Investice do firem a startupů byly rekordní

Nikdy za poslední roky se investicím soukromého a rizikového kapitálu nedařilo tak dobře jako loni. Navzdory covidové pandemii vložili investoři do tuzemských firem v součtu 796 milionů eur. Částka činící v přepočtu kolem 20 miliard korun představuje meziroční nárůst přibližně o trojnásobek. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou redakci SZ Byznys poskytla odborná asociace The Czech Private Equity & Venture Capital Association (CVCA) a poradenská společnost Deloitte.