Jako když Němci odstavili jaderky. Končí největší ložisko plynu v EU

Zatím to vypadá tak, že se ložisko definitivně uzavře ještě před začátkem topné sezony. „Už v říjnu přestane těžba, ale nezlikvidují se vrty, takže by se dala v řádu 14 dnů těžba obnovit, pokud bude nějaká energetická krize,“ říká Gavor.

Gavor odstavení Groningenu přirovnává ke konci jaderné energie v Německu. „S nizozemským ložiskem je to něco podobného, i když nyní to vypadá, že konec bude definitivní. Je to špatná zpráva. Kdyby byla taková, že k odstavení dojde 31. března 2024, myslím, že by to obchodníci uvítali, a možná že by cena plynu nyní byla o pět eur nižší,“ říká Gavor.