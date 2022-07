Jedna odstávka plynu z Ruska skončila a druhá začíná. Cena už roste

Jde o další strategický krok ze strany Ruska. „Omezení toku Nord Streamem 1 na 20 procent je dalším pokusem Ruska vydírat EU. Pokud dnešní rada energetických ministrů skončí úspěšně, bude to i díky tomu, že ruské vydírání už vadí drtivé většině členských států,“ řekl Václav Bartuška, zvláštní vyslanec České republiky pro otázky energetické bezpečnosti, krátce před jednáním ministrů. Ti se nakonec dohodli, že členské země EU sníží v období od začátku srpna do konce března spotřebu plynu proti průměru z posledních pěti let.