K pokoření Twitteru musí Zuckerberg ještě přidat. A hlavně získat inzerenty

Nastupující platforma Threads vděčí za svůj raketový start hlavně propojení s platformou Instagram, která má více než miliardu uživatelů. Aby se totiž uživatelé mohli zaregistrovat do aplikace Threads, musejí mít účet na Instagramu. „Profil na Threads není možné odstranit, aniž by byl odstraněn související profil na Instagramu. Deaktivací profilu Threads však nedojde k deaktivaci účtu Instagram. Deaktivace znamená, že daný profil Threads, příspěvky a interakce nebudou viditelné,“ uvedla Meta.

„Nakonec by však reklamy na vláknech mohly přidat 1–5 % k celkovým příjmům společnosti Meta a v nejoptimističtějším scénáři vygenerovat více než šest miliard dolarů,“ napsal ve své poznámce Justin Patterson, analytik akciového výzkumu společnosti KeyBanc Capital Markets.

To sice není mnoho, ale také to není nic. I vzhledem k tomu, že společnost nyní stále hledá způsoby, jak bojovat s poklesem tržeb z reklamy, který vyvolala přísnější pravidla pro ochranu osobních údajů. A je na dostřel Twitteru, který v roce 2021, než převzetí Muskem otřáslo firmou, měl z reklamy příjem 4,5 miliardy dolarů.

Zda se plány na zisk zhmotní, bude záležet na tom, co se s Threads stane v následujících týdnech a měsících.

Twitter hrozí kvůli spuštění nové sítě společnosti Meta žalobou, a to za údajnou krádež obchodního tajemství. Meta podle dopisu advokáta Twitteru za poslední rok začala nabírat bývalé zaměstnance Twitteru, kteří stále měli přístup k určitým datům, a jejich know-how použila k vytvoření nové sítě. Meta ale popřela, že by ve vývojářském týmu Threads byl nějaký bývalý zaměstnanec Twitteru.

Úspěch ale bude záviset na přetažení vlivných uživatelů od Twitteru nebo lidí, kteří se do aplikace zatím vůbec nezaregistrovali, což ale podle analytiků není sázka na jistotu.

Aplikace Threads by ale mohla Twitteru způsobit skutečné problémy, protože téměř každý influencer bude na Threads, jako na žhavou novinku, ihned naskakovat. Ale ačkoli je módní a lifestylový obsah, který je základem Instagramu, pro inzerenty zjevně atraktivní, není zatím jasné, zda svět potřebuje další platformu pro jeho konzumaci. A Zuckerberg má také komplikovaný vztah ke zpravodajství, jedné z hlavních funkcí Twitteru.

Nebo je tu další možnost, že přítomnost této hrozby by se pro Muska mohla stát jakýmsi „budíčkem“. „Jedním z klíčů bude, jak dlouho se budou Threads vyhýbat reklamě,“ řekl Paskalis. „Ať už bude tato doba jakákoli, je to doba, kterou má Twitter na to, aby svou loď opravil.“