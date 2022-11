Klientům účtují elektřinu podle burzy. Teď kvůli stropům otočili

Podle nového ceníku zákazníci zaplatí v nejběžnější sazbě D02d 11 845,9 Kč za MWh silové elektřiny včetně DPH. To je téměř dvojnásobek částky 6050 Kč, kterou vláda stanovila jako strop za dodávku komodity. Celková cena MWh, tedy včetně regulovaných poplatků, pak u Armexu činí 14 236,3 Kč s DPH. Podle Armexu tyto ceny odrážejí situaci na trhu s energiemi.

Objevily se však první pochybnosti, zda opatření proti drahým energiím nelze zneužít. Dodavatel však popřel, že by změnu ceníků provedl s cílem navýšení zisků.

Armex Energy přiznává, že jej ke změně přivedly právě cenové stropy a stále nejistý kompenzační mechanismus, který by mohl zakročit proti spotovým produktům. „Dnes sice víme, koho se zastropování dotkne, ale stále zatím nikdo neví, na jakém základě bude kompenzační mechanismus postaven,“ říká dodavatel.

Podle informací SZ Byznys jsou zatím ve hře dvě varianty kompenzací, přičemž v obou má být obsažen obranný mechanismus proti tomu, aby dodavatelé využívali strop ve svůj prospěch. Například by mohl být cenový strop dodavateli kompenzován pouze tehdy, pokud bude mít nakoupeno. Nikde však není definováno, co to znamená.