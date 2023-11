Kofola vstupuje do piva. Kupuje značky Holba, Zubr a Litovel

„V Kofole jsme se naučili rozvíjet tradiční a lokální značky se silným příběhem. Když se objevila příležitost investovat do pivovarů, které vyrábějí značky s dlouhou historií, za kterými stojí poctivé řemeslo a moderní výrobní zázemí, neváhali jsme,“ říká generální ředitel Kofoly Jannis Samaras.

„Přestože nám primárně nejde o přímé synergie s naším dosavadním nealko byznysem, i pivní průmysl má nějaké společné rysy s nápojovou branží. Naším cílem je podpořit um a kvality českých pivovarů. Byla by škoda, kdyby tradiční české značky přešly do rukou zahraničních investorů,“ uvedl René Musila, jeden ze zakladatelů a provozní ředitel skupiny Kofola, který se po dokončení akvizice postaví do čela pivního pilíře.