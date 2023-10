Komárek se zbavil Rusů v zásobníku, pomohl mu stát

Poslední z osmi zásobníků, které jistí zdejší plynárenskou síť, přechází do domácích rukou. Nově bude skoro ze sta procent pod kontrolu Moravských naftových dolů (MND) miliardáře Karla Komárka.

Pod patronátem českého státu se mu povedlo vytěsnit druhého z vlastníků – ruský státní podnik Gazprom, jehož podíl naopak klesne skoro k nule. Transakci ještě musí schválit antimonopolní úřad, což by však měla být jen formalita.

Ekonomickou logiku by dávalo, kdyby Gazprom coby spoluvlastník postupoval stejně a nenechal se vytlačit. Zvlášť když nově vydané akcie stály jen 36 milionů korun, což je zlomek skutečné hodnoty zařízení. Důvodem nesrozumitelného počínání Rusů je podle informací SZ Byznys Komárkova dohoda s českým státem a jednotná pozice spočívající v tom, že ruské firmě by další investice do strategické infrastruktury nebyla umožněna.