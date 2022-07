Konec ruského plynu by zastavil výrobu a zaměstnance poslal na úřad práce

Už na podzim by se ale mohla situace změnit. „V letošním roce ovšem právě podzim s velkou pravděpodobností přinese ochlazení nejen klimatické, ale i to ekonomické,“ předpokládá Hradil.

Podle Marka sice stále můžeme těžit z dědictví vysokého převisu poptávky po práci nad nabídkou pracovních míst, do budoucna se však může vývoj změnit. „Zhoršující se ekonomická situace může vést k tomu, že se převis poptávky ze strany firem bude spíše zužovat. Ale zásobník poptávky je stále dost velký, tak i přes krátkodobou recesi by se neměla nezaměstnanost více zvýšit. Spíš by měla stagnovat,“ myslí si Marek.

Průmyslový sektor navíc s obavami sleduje vývoj ohledně dodávek ruského zemního plynu do Evropy. Většina průmyslových odvětví v Česku ani v okolních zemích nemá za surovinu náhradu, a tak by přerušení toku plynu znamenalo zastavení výroby.

Nejhorší scénář, v němž by Rusko plyn úplně vypnulo, by se odrazil i na míře nezaměstnanosti. „Pokud by na přerušení dodávek plynu přece jen došlo, nevyhnul by se dramatu ani trh práce, a na konci roku by nezaměstnanost mohla atakovat pět procent,“ popisuje Hradil. Zda se tento nejhorší scénář naplní, možná ukáže už 21. červenec, kdy by měl být obnoven provoz plynovodu Nord Stream 1, ten je od pondělí odstaven kvůli technické údržbě. A například Německo se obává, že Moskva provoz plynovodu neobnoví.