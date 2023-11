Konkurenti se vrhli na ochromenou úvěrovou firmu, chtějí její byznys

Dalším poskytovatelem půjček zkoušejícím převzít obchodníky Fair Creditu i s jejich klienty je CFIG Financial.

Fair Credit Czech patřil původně do skupiny Fair Credit ovládané podnikatelem Martinem Nejedlým (podnikatel je jmenovcem poradce bývalého prezidenta Miloše Zemana). Dříve měl ve společnosti podíl rovněž byznysmen Petr Stuchlík. Ten však jako podílník odešel v roce 2018, když se za ANO ucházel o post pražského primátora.

„Společnost CFIG Financial obeslala všechny obchodní zástupce společnosti Fair Credit evidované u ČNB s cílem převzít obchodní síť i s kmenem jejich klientů. Jedná se totiž o jediné aktivum, kterým společnost Fair Credit dle informací z veřejných zdrojů disponuje. Nabídka na převzetí společnosti jako celku se jeví jako nereálná,“ uvedl Aleš Pavel, předseda představenstva CFIG Financial.

Do hry vstoupila prostřednictvím své společnosti EC Financial Services také skupina Natland. Ta okolo Fair Creditu krouží již od minulého roku.

„Fair Credit čelí dlouhodobým ekonomickým problémům, omezil podstatně obchodní činnost a prochází insolvenčním řízením. Proto je logické, že se na nás sami začali obracet obchodní zástupci Fair Credit Czech v situaci, kdy se bohužel dostávají do situace, že nemají jak hradit vlastní životní náklady, a mají tak oprávněnou obavu o budoucnost,“ sdělil Miroslav Kučírek, šéf představenstva EC Financial Services, která na trhu působí pod značkou Express Cash.

Natland a jeho firmy ale kolem společnosti Fair Credit Czech rozehrály větší hru, než je jen snaha přetáhnout obchodníky. Fair Credit do loňska tvořil skupinu vícero firem. Po rozpadu holdingu a vlastnických změnách ale některé z nich skončily v insolvenci. Týká se to i firmy Fair Credit International. Ta se nyní jmenuje Cepo Green3.

A právě insolvenční řízení s bývalým Fair Credit International představuje terén, na němž zkouší Natland se svou EC Financial Services prosadit své zájmy. Žhavým tématem konkurzu s Cepo Green3 (dříve Fair Credit International) je totiž případný soupis závodu Fair Credit Czech do majetkové podstaty této firmy. Vyplývá to z dokumentů, které má redakce SZ Byznys k dispozici.