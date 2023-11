Válka o regulované půjčovatele zasahuje i další firmy pod dohledem ČNB

Konkrétně jsou to CFH investiční fond a Delta investiční společnost, která tento fond spravuje. Fond CFH totiž nalil do firmy Fair Credit Czech z peněz investorů 485 milionů korun.

Tvrdý konflikt okolo regulované společnosti Fair Credit Czech již redakce SZ Byznys popsala. Ve firmě se za poslední rok změnil třikrát majitel, z toho dvakrát za poslední měsíc. Do boje o úvěráře zapojila jedna ze stran i exekutory. Zároveň firma přechodně čelila insolvenčnímu řízení. Soud sice aktuálně insolvenční návrh zamítl, rozhodnutí však dosud není pravomocné.

K zesplatnění úvěrů ze strany fondu CFH došlo již loni na podzim, co se skupina firem původně propojených s Fair Credit Czech dostala do vážných finančních problémů.

Od té doby se Delta jako správce fondu snažila najít řešení, jak z lapálie vybřednout. Žádná dohoda ale uzavřena nebyla. Do úvahy však připadá i prodej pohledávky vůči Fair Credit Czech.

Kromě toho byl Nejedlý ještě loni na podzim většinovým akcionářem někdejší skupiny Fair Credit. Tedy holdingu, do něhož z fondu CFH tekly peníze získané od investorů prostřednictvím investičních akcií. Do bývalé skupiny Fair Credit patřila do října 2022 také licencovaná firma Fair Credit Czech.