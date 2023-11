V boji o ovládnutí firmy s licencí ČNB se angažují i lidé z Dozimetru

Společnost Grimastar vstoupila do dění okolo bývalé skupiny Fair Credit minulý rok. Tehdy ve spolupráci s bývalým většinovým akcionářem Martinem Nejedlým nabídla věřitelům holdingu, že od nich pohledávky převezme a během deseti let splatí jistinu. Grimastar je přitom společnost zaměřená na detektivní služby.

„Moc o tom nevím, protože tyhle operativní věci já ve firmě vůbec neřeším, ale vím, že se tam něco dělalo. Ale nejenom pro ně, to se dělalo mockrát, je to standardní záležitost, můžeme si o tom myslet, jestli to k něčemu je, nebo není, prostě přijde klient nebo známý, objedná si to a udělá se to, nic víc,“ řekl Fišer na otázku ohledně služeb Grimastaru pro aktéry Dozimetru.