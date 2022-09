„Máme plán, jak přežít zimu.“ Svetr navíc a vytápět olejem z oříšků

Rodinná pražírna z Čelčic na Prostějovsku hasila za třicet let existence nejeden požár. Alika vyhořela v začátcích svého podnikání, když se vzňaly slupky z oříšků. Teď stejně jako další firmy hasí neviditelný požár energetické krize.

„Cílem roku 2022 i příštího roku je nedostat se do ztráty, ale neděláme si velké iluze ani o zisku, ani o investicích,“ vyhlíží budoucnost zakladatelka pražírny Jana Kremlová.

Dobrá zpráva je, že zákazníci zatím spotřebu neomezili. Alika upraží každý rok pět až šest tisíc tun oříšků, které prodává především v obchodních řetězcích v České republice, na Slovensku, v Německu, Švédsku a Holandsku. Ani se zásobami není problém. Ve skladech firmy v Čelčicích leží dvojnásobné množství surovin pro případ, že by se ucpaly logistické trasy.

„Náklady na plyn máme jedenáctinásobně vyšší než loni, což je pro nás strašně velký náklad,“ vysvětluje Kremlová. S manželem nachystala pětibodový krizový plán na to, jak přečkat zimu. Jeho součástí je nápad vytápět fabriku kotlem, v němž se zužitkuje použitý olej, případně lehký topný olej nebo nafta.

„Manžel tak dlouho hledal, až na internetu našel náhradní řešení,“ uvedla podnikatelka z Hané. Ke dvěma kotlům za půl milionu korun si přes léto dostavěli filtrační zařízení, které fritovací olej vyčistí do požadované kvality na spálení v kotlech. Zima tak může začít.

Všechny stroje a také všichni zaměstnanci tak budou muset přejít do úsporného režimu. „Máme naštěstí loajální zaměstnance. Deset z nich ve firmě pracuje přes dvacet let. Chápou, že si případně budou muset vzít teplý svetr,“ říká Kremlová.

„Všichni zaměstnanci budou mít za své, že se musí šetřit a musí se zhasínat. Cedulky, ať se zhasíná, už nebudou jen cedulkami, každý se jimi musí řídit a vědět, že o co víc budeme svítit, o to méně si potom budeme vyplácet třeba na odměnách,“ předesílá Kremlová, kterou před dvěma týdny v čele firmy vystřídala její dcera Petra Vránová.

Vedení firmy letos motivovalo zaměstnance štědrým nárůstem mezd o dvacet procent. Nárůst, který pokryje vysokou inflaci, není v průmyslu běžný. Peníze mají také pracovníky motivovat k tomu, aby neodešli například do vznikajícího logistického centra společnosti Amazon, které se staví u Kojetína na Kroměřížsku a zaměstná zhruba dva tisíce lidí.

Černý scénář krizového plánu firmy Alika počítá s vypnutím pražicích linek v případě, že by zemního plynu bylo málo. K takovému extrému podle vedení snad nedojde, ale připravují se i na tuto situaci. Tisíce tun ořechů by se už upražené vozily ze zahraničí od partnerských firem a v Čelčicích by se pouze balily a prodávaly.