Mimořádná linka Praha–exotika. Cestovka si obstarala nové letadlo

Airbus má kapacitu 432 pasažérů, létat bude do tří destinací – Dominikánské republiky, do Vietnamu a na Kubu. Cestovní kancelář ho může využívat od konce října na tři lety týdně.

Dálkové lety do exotických zemí pro cestovní kanceláře v poslední době představovaly risk. Aby se let vyplatil, musí být totiž naplněny určité kapacity. „My to máme nastaveno, že ho naplníme zhruba z 90 procent,“ dodává Jelínek s tím, že nepochybuje, že aktuálně by se dané kapacity nepodařilo prodat.

Dosud přitom žádnou podobnou spolupráci neměla. „Nebyl na to vhodný typ letadla a vlastně ani letecká společnost, která by nám ho byla ochotná poskytnout,“ říká Jelínek. Odmítá, že by si společnost pořídila letadla vlastní, jako tomu bylo koncem devadesátých let – tedy v dobách jejího zakladatele Václava Fischera, který se později dostal do problémů.