Zástupy Čechů se chystají k moři. První destinace už jsou vyprodané

Zdražování potravin, energií a dalších nezbytných výdajů už v loňském roce začalo otřásat rozpočtem nejedné české domácnosti. Právě to byl důvod, proč si ani odborníci na poli cestovního ruchu nemohli být jistí, jak se Češi letos zachovají a zda kvůli vyšším nárokům na jejich peněženky k moři nakonec vyrazí.

Dnes už ale mají cestovní kanceláře a agentury jasno. Měsíc před vypuknutím hlavní sezony totiž hlásí rekordní prodeje. Bouřlivý zájem Čechů o koupání v moři může navíc způsobit, že kdo čeká na last minute nabídku, nemusí se dočkat.

Současná poptávka by v konečném důsledku mohla podle Kateřiny Pavlíkové, tiskové mluvčí CK Čedok, znamenat opakování závěru loňského sezony, kdy se klienti zvyklí čekat na last minute zájezdy za výhodnou cenu v některých případech nakonec vůbec nedočkali.

„Pokud budou zájemci o dovolenou flexibilní, tedy nebude jim záležet na konkrétním datu odjezdu a návratu a destinaci, dovolenou na last minute určitě pořídí. Rodiny s dětmi, větší skupiny či klienti s fixním termínem si budou vybírat jenom z dostupných hotelů, kde budou poslední volná místa,“ uvedla mluvčí cestovní kanceláře Čedok.

Vysoký zájem Čechů o letní dovolenou ale jde proti trendu poslední doby – využívání zlevněných last minute zájezdů. „Ceny zájezdů se postupně zvyšují. O letní zájezdy je velký zájem, cestovní kanceláře tak často nemají vůbec důvod ceny snižovat a pokoje vyprodávat na poslední chvíli,“ uvedla Jiřina Ekrt Jirušková, tisková mluvčí cestovní agentury Invia.

„My nakupujeme rok dopředu a vstupujeme do obrovského rizika. Každoročně to jsou nákupy v řádech stovek milionů korun,“ vysvětluje mechanismus Kotek z cestovní kanceláře České kormidlo.

Pak je na cestovní kanceláři, aby pro nakoupené kapacity našla kupce. Vznikají tak například dobře známé zmíněné last minute nabídky, které cestovky koncem sezony nabízí. Pro společnost jde totiž o poslední šanci, jak může vynaložené náklady na pořízené ubytování a dopravu alespoň částečně kompenzovat.

Cestovní kanceláře tak často i rok dopředu musí odhadovat zájem zákazníků, a podle něj zájezdy nakupují. Proto například během pandemie cestovky množství předsmlouvaných míst v ubytování a dopravě co nejvíce omezovaly.

„V důsledku pandemie koronaviru zaniklo nebo přestalo podnikat skoro třicet procent cestovních kanceláří. Jejich činnost se rovnala přibližně 10 až 15 procentům objemu trhu. Jejich klienti, protože byli zvyklí na zájezdy přes cestovní kanceláře, museli přejít k jiné společnosti. To je jeden z faktorů, který zájem o zájezdy u aktivních cestovek mírně zvýšil,“ vysvětluje místopředseda Asociace cestovních kanceláří (ACK ČR) Jan Papež.

Podle Jana Papeže se se sníženou kapacitou oproti předcovidovému roku 2019 na českém trhu pracuje dodnes, a to navzdory tomu, že většina oslovených cestovních kanceláří své kapacity na letošní rok oproti loňsku ještě zvyšovala.

„Kapacity zájezdů jsou v některých destinacích nižší, než jsme byli zvyklí v letech před pandemií koronaviru. Proto si myslím, že počet lidí, kteří letos odcestují z Česka do zahraničí s cestovními kancelářemi, bude zatím ještě mírně nižší, než byl v roce 2019. V optimistickém scénáři by se mu mohl dorovnat,“ vysvětluje za asociaci její místopředseda.

„Je to ale samozřejmě hodně dynamické. Pokud kancelář vidí, že má někde vyprodáno, snaží se kapacitu ještě navýšit, pokud je to možné,“ dodává.

Jisté omezení v rámci nákupů ubytování a dopravy do zásoby podle Papeže tvoří letecká doprava. „Letecké společnosti mají nižší kapacity, než měly dříve. Nemají dostatek letadel, nemají dostatek personálu. Když tedy cestovní kancelář tvrdí, že některé termíny jsou vyprodány, znamená to zpravidla, že jsou vyprodány pouze její kapacity. Do stejné destinace a stejného hotelu je ale stále možné se dostat. Možná ho totiž nabízí jiná cestovní kancelář,“ vysvětlil princip rozdělování trhu odborník.