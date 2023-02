Ceny letenek budou klesat. Ani to ale nebude pro Čechy dost velkým lákadlem

Ceny letenek za poslední rok zdražily o pětinu. Důvodů bylo podle Josefa Trejbala, ředitele letenkového portálu Letuška.cz víc. Kromě vysokých cen energie a paliva se na zdražování podílel také tlak na zvyšování platů zaměstnanců, kteří jsou pro lety nepostradatelní, a válka na Ukrajině. Růst cen by ale podle jeho slov měl už být u konce a brzy ceny dokonce naberou opačný směr.

„Já předpokládám, a vidíme to vlastně už na současných prodejích, že trend růstu cen se zastaví. A ten důvod je jednoduchý. Přibývá konkurence leteckých spojení, přibývají nové lety, letecké společnosti se vrací do Evropy a vrací se do Prahy. Tento moment bude mít na cenotvorbu ohromný vliv,“ uvádí v rozhovoru pro SZ Byznys Josef Trejbal.

Přestože by ale cena letenek mohla už v letošní letní sezóně klesnout, původní počty klientů jako v období před pandemií ani tento faktor k létání nenaláká.

„Pořád se pohybujeme někde kolem šedesáti procent úrovně předcovidového období v roce 2019. V současné době je předpoklad, že v České republice dosáhneme na konci letošního roku asi 75 procent tohoto roku,“ říká šéf Letušky.cz.

Češi navíc kvůli všeobecné drahotě začínají šetřit a cestování je mezi prvními výdaji, na který se dívají. Dovolenou si sice zatím neodepírají, snaží se ale cenu snížit na minimum. Řeší to například volbou levnější destinace.

„V současnosti více převládají cesty po Evropě, které jsou levnější a kde je konkurence dopravců největší, což má přímý vliv na ceny. Co se týká dálkových destinací, je pravdou, že jich poslední dobou ubylo. Snížil se zájem například o letenky na Maledivy, protože třeba na konci roku, o Vánocích, tam byly letenky extrémně drahé,“ vysvětluje Josef Trejbal.

Dopravcům také výrazně ubyly poptávky po letenkách do byznys třídy. Cestující buď kupují ekonomickou třídu, nebo jsou ochotni zaplatit za to úplně nejlepší, první třídu, která ještě luxusnější, ale také ještě dražší než byznys třída.

„Vidíme větší nůžky mezi extrémně bohatými a ostatními pasažéry. Letecké společnosti se totiž daří vyprodávat na svých dálkových letech sedadla v první třídě,“ říká šéf portálu.

Jak letenky za poslední rok zdražily?

Ceny letenek za poslední rok zdražily asi o dvacet procent. U vzdálenějších destinací to bylo ještě více. Řekl bych až čtyřicet procent. Ani leteckému oboru se totiž nevyhýbají vyšší vstupní náklady, ceny energií nebo nároky na vyšší platy. Svoji roli hrála také válka na Ukrajině. Letecké společnosti jsou nyní nuceny oblétávat ukrajinský a ruský vzdušný prostor. A tady vznikají další náklady.

Už nyní tu tedy máme nárůst ceny o pětinu. Co čekáte, že se stane s cenou dále?

Já předpokládám, a vidíme to vlastně už na současných prodejích, že trend růstu cen se zastaví. A ten důvod je jednoduchý. Přibývá konkurence leteckých spojení, přibývají nové lety, letecké společnosti se vrací do Evropy a vrací se do Prahy. Tento moment bude mít na cenotvorbu ohromný vliv. Je to konkurence. V České republice mimo jiné trpíme i tím, že tady není žádný silný národní dopravce, který by tlačil na zahraniční společnosti a jejich cenu letenek dolů.

Konkurence drtí ceny

Vlivem konkurence tedy čeká tuzemský trh útlum růstu cen letenek. Projeví se už v letošní letní sezoně?

Ano. Do Prahy přicházejí nové letecké společnosti, ty stávající navyšují počty letů a zvětšují kapacitu míst. V zimní sezóně létá do Prahy padesát leteckých společností do 90 destinací. V létě to bude asi 170 destinací, které budeme moci navštívit přímo a až 1500 destinací s přestupem. To je velká škála, na které se podílí desítky leteckých společností a to bude rozhodně tlačit cenu dolů.

Co z pohledu klienta tedy v současnosti dělat? Koupit letenku nyní, nebo počkat na léto na last-minute nabídku?

To je vždy velmi složitá otázka. Obecně platí, že čím dřív nakoupím letenku, tak tím je pravděpodobnější nižší cena. Na druhou stranu cenotvorba je aktuálně dynamická a denně dochází k ladění cen za účelem maximalizace výnosu. Letecké společnosti počítají i s předpokládanou poptávkou, a to jsou právě ty termíny jako během letních prázdnin, podzimních svátků a podobně, kdy se předpokládá, že velké množství lidí poletí do zahraničí.

Na tyto termíny, i když budu objednávat letenku dopředu, se nemusím dostat na úplně nejnižší cenu. Někdy to letecké společnosti dokonce přeženou a stanoví si vysoké ceny právě na tyto nejzajímavější termíny. To letadlo potom často nevyprodají, což je potom příležitost pro marketingové akce. Někdy ale letadlo prostě odletí poloprázdné. I to může být strategie některých leteckých společností.

Letuška.cz a konkurence Portál Letuška.cz založila v roce 2001 společnost ASIANA. Šlo o první on-line prodejní kanál letenek v České republice a střední a východní Evropě. ASIANA působí jako jeden z poskytovatelů cestovních služeb pro korporátní klienty. Například divize ASIANA MICE se věnuje organizaci konferencí nebo teambuildingových aktivit. Na tuzemském trhu ale v současnosti působí mnohem více internetových portálů, které se zaměřují na prodej letenek. Mezi ty největší patří také Pelikán, Skyscanner nebo společnosti Student Agency.

Jak se tedy dnes chovají zákazníci? Nakupují i přes zvýšení cen letenky stejně jako dřív?

Od začátku roku evidujeme v meziročním srovnání asi dvacetiprocentní nárůst zájmu. Stále jsme ale pod čísly předcovidového roku 2019. Asi nejlépe o tom hovoří čísla odbavených cestujících z pražského letiště Václava Havla, kdy v tom nejzasaženějším roce 2020 to byly nějaké 3 700 000 odbavených cestujících a o rok později 4,5 milionu. Loni už to bylo 11 milionů, což se zdá jako krásný výsledek. Nicméně v roce 2019 to bylo 18 milionů, takže pořád se pohybujeme někde kolem šedesáti procent úrovně předcovidového období v roce 2019. V současné době je předpoklad, že v České republice dosáhneme na konci letošního roku asi 75 procent tohoto roku. Ve světě je to číslo vyšší, protože například Severní Amerika už je téměř na předcovidových číslech, a to průměrné číslo se udává na 85 procent.

Počty cestujících tedy poslední tři roky v řadě opět rostou. Pociťují lidé toto určité zvýšení cen, a to nejen letenek, ale celkově dovolených? A reagují na vyšší ceny?

Řekl bych, že toto je vysoce individuální záležitost. Obecně ale v současnosti více převládají cesty po Evropě, které jsou levnější a kde je konkurence dopravců největší, což má přímý vliv na ceny. Co se týká dálkových destinací, je pravdou, že poslední dobou ubyly. Snížil se zájem například o letenky na Maledivy, protože třeba na konci roku o Vánocích tam byly letenky extrémně drahé. Letenky do Thajska se prodávaly o Vánocích i za 45 tisíc korun, což je opravdu enormně vysoká cena. Proto lidé hledali alternativy a nacházeli je třeba v cestování do Jižní Ameriky do Mexika nebo na Zanzibar.

Mimo to volili také jiná odletová letiště, kde je konkurence zejména u dálkových leteckých spojení větší. Šlo například o Mnichov nebo Vídeň, kde úspora oproti odletu z Prahy tvoří přibližně deset procent.

Nejlevnější, nebo nejdražší

Co dalšího se změnilo z pohledu klienta, který nakupuje letenky?

Vidíme rostoucí trend zvyšujícího se nákupu ze strany firemní klientely. Tento prodej se dostal téměř na úroveň toho předcovidového období a firmy skutečně létají téměř po celém světě, zejména do Severní a Jižní Ameriky, Afriky a vrací se pomalu i do Číny. V této oblasti se tedy prakticky nic nezměnilo. Vnímáme ale stále menší počet dovolenkářů. Tam můžeme mluvit o tom, že lidé opravdu šetří. Také klesá počet prodejů letenek do byznys třídy, kterou nahrazuje premium economy (jakýsi mezistupeň mezi business a běžnou economy. Pozn.red.), která je nyní velmi populární.

Podle informací, které máme z nejmenované letecké společnosti, také vidíme větší rozevírání nůžek mezi extrémně bohatými a ostatními pasažéry. Společnosti se totiž naopak daří vyprodávat na svých dálkových letech sedadla v první třídě.

Změní se také doba, na kterou lidé obvykle na dovolenou odjíždí?

Řekl bych, že ne. Spíše si myslím, že si dopřejí jednu dovolenou místo dvou, ale to ukáže až sezona.

A na co si dát v současné době při nákupu levných letenek pozor?