Jako by Češi krizi neřešili. Velká tuzemská cestovka hlásí rekordní rok

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Tři čtvrtě milionu Čechů letos vyvezla na dovolenou skupina Der Touristik EE. Nejvíc v historii. „Náš rok byl rekordní, když se podíváme na Česko, vyrostli jsme o 20 procent a náš obrat je 14,3 miliardy,“ říká v rozhovoru pro pořad Agenda SZ Byznys šéf Der Touristik EE Jiří Jelínek.

Zatímco tržby má skupina ještě vyšší než před příchodem covidu, zisk počítaný v desítkách milionů rozhodně historickým rekordem nebude. Marže cestovek šla totiž dolů. „Sezona byla extrémně komplikovaná. Jakmile pominuly covidové restrikce, lidé se naplno rozjeli a léto bylo fantastické. Potom ale dostali první složenky za energie a my jsme okamžitě viděli pokles. V tom je extrémně složité plánovat kapacity. A plánování kapacit nám stejně jako palivo a koruna ovlivňuje marže,“ dodává Jelínek.

Aktuálně jsou však prodeje letních dovolených na stejné úrovni jako před covidem a zprávy o blížící se krizi jako by se dovolenkářů netýkaly. „I když ekonomové varují a říkají, že bude těžko, zůstávám optimistou, ono je v tomto období těžké predikovat, co se všechno stane. Jak to bude s inflací, korunou, cenou paliva – tohle všechno ovlivňuje nejenom cenu zájezdů, ale také domácí poptávku,“ dodává Jelínek. I kvůli negativnímu výhledu ekonomiky proto firma opět nasadila nástroj, který si vyzkoušela při příchodu covidu, kdy jí poptávka ze dne na den spadla na nulu – zrušení zájezdu bez podmínek a bez poplatku 30 dní před odletem.

„Vnímáme, že klienti znovu cítí nejistotu,“ dodává Jelínek s tím, že na Čechy to zafungovalo. „Za listopad máme stejná čísla jako před covidem. U nás ale rozhodne leden a únor, abychom viděli, jak na tom trh opravdu je,“ dodává s tím, že vedou zájezdy do klasických destinací – tedy do Turecka, Španělska, Egypta či Řecka. Zhruba stejné jako před covidem jsou v tuto chvíli i prodeje zimních zájezdů.

