Na koloběžce jen sám a střízlivý. Bolt bude rozdávat varování

Češi si podle provozovatele elektrokol a elektrokoloběžek mikromobilitu oblíbili. V červnu jim proto kola vyměnili za nová a taky navýšili jejich počet. Z původních 600 je jich nově v Praze už 650, a modernějších typů než předtím. S vyjímatelnou baterii s mimořádně vysokou kapacitou, díky které ujedou až 90 kilometrů na jedno nabití.

Na koloběžce sám a střízlivý

Současně ale ve firmě přiznávají, že berou vážně jeden z největších problémů – bezpečnost. Vymezují proto zóny, kde se s jejich dopravními prostředky vůbec nesmí parkovat. Aby se tak nestávalo, jako například v Pardubicích, že koloběžky zůstanou poházené a společnost řeší problémy s radnicí.

Stanovují také zóny s vymezenou rychlostí. Strojům se v daném pásmu automaticky sníží rychlost. Kromě toho si Bolt v těchto dnech nechává patentovat další bezpečnostní prvek. Ten odhalí, zda na dopravním prostředku nejedou místo jednoho člověka dva lidé, což se také občas stává.

Další konkurenti na trhu Alternativní autodoprava: Bolt, Uber, Liftago.

Koloběžky: Bolt, Uber+Lime, Eagle, Yoyoway, Scoobike.

Kola: Bolt, Uber+ Lime, Rekola, Nextbike, Homeport.

Carsharing: Autonapůl, AJO, Car4way, Anytime, Go Drive, Karkulka, Uniqway – většinou se jedná o služby v jednom městě.

Elektroskútry: BeRider, Blinkee – obojí jen v Praze.

Systém je založen na akcelerometru koloběžky Bolt 4, původně navrženém k měření jejího zrychlení. Inženýři společnosti jej upravili také k detekci náhlých změn hmotnosti, které naznačují jízdu ve více lidech. V takovém případě jezdec obdrží do své aplikace varování.

Po skončení jízdy totiž aplikace vyhodnotí, že zatímco běžně člověk váží třeba 80 kilogramů, tentokrát to bylo o 60 více. Tedy že muž, který aplikaci používá, zřejmě svezl i svou přítelkyni. Přiřadí tuto informaci k profilu, ale zatím bez pokuty. Systém se stále testuje, takže nejsou ještě stanoveny sankce.

„Společnost Bolt už podala žádost o zapsání systému u Evropského patentového úřadu s tím, že stroje nasazené v českých městech jím budou vybaveny v průběhu léta,“ potvrdila SZ Byznys Soňa Stloukalová.

Novinkou letošního léta bude také test, zda je jezdec střízlivý. Aplikace ho požádá, aby poklepal na ikony zpodobňující zakázané způsoby jízdy na koloběžce. Jen pokud uživatel testem projde, bude moci na stroji vyrazit do ulic.

„Člověk, který si otevře aplikaci a bude chtít jet, musí splnit test, než se mu koloběžka otevře. Aplikace si ho krátce vyzkouší, zda je schopen řídit plynule, zda nepožil alkohol a je vše v pořádku,“ říká v Ženském byznysu Soňa Stloukalová, šéfka českého Boltu.

Zatím jde pouze o zkušební provoz v „alkoholicky“ nejkritičtější dny, tedy o víkendu. A také v nejkritičtějších lokalitách, co se týká bujarého nočního života. Test bude povinný pro všechny jezdce v pátek a v sobotu večer od půlnoci do 4 hodin ráno.

„Pokud uvidíme, že vše funguje, jak má, případně vychytáme nějaké problémy, určitě tuto funkci rádi rozšíříme do dalších dnů, nejen na víkend,“ slibuje šéfka společnosti.

Bolt ČR Koloběžky či elektrokola Bolt fungují v 10 českých a moravských městech.

V Praze a Liberci jsou kola i koloběžky, pouze koloběžky jezdí v Brně, Ostravě, Olomouci, Pardubicích, Českých Budějovicích, Frýdku-Místku, Zlíně a Boskovicích.

Včetně ride-hailingu jsou služby mobility k dispozici ve 24 městech.

Dovážka jídel z restaurací Bolt Food je dostupná v 7 městech, rozvoz nákupů potravin Bolt Market po půl roce fungování na českém trhu běží v Praze a Ostravě.

Dalším bezpečnostním prvkem koloběžek Bolt je systém prevence smykového brzdění, který rozpozná zablokování zadního kola stroje. Už několik měsíců je testován v ostrém provozu a v dohledné době se uplatní i v koloběžkách provozovaných v Česku.

Místo koloběžky taxíkem. Pokud je s kým

Po návratu turistů a především skončení lockdownů se znovu rozhýbala i další divize společnosti, taxislužba.

„Poptávka je od začátku roku větší, než jsme čekali. Bavíme se o desítkách procent nárůstu. Nás to opravdu překvapilo, tím pádem bychom potřebovali víc partnerských řidičů, aby dojezdový čas pro zákazníky byl příjemný. Kdyby zítra nastoupily desítky řidičů, tak by to bylo v pořádku, protože poptávka je enormní,“ vypráví šéfka přepravní platformy, která do České republiky vstoupila v roce 2015.

Zájem o práci se snaží posílit bonusy pro partnerské řidiče. Pro každého, který nastoupí je to 75 tisíc korun. A pro všechny, kteří nového řidiče doporučí a přivedou, polovina této částky. Motivovat se je snaží i slevou na pohonné hmoty.

Nákupy do čtvrt hodiny? Jak kdy

Na konci minulého roku spustili také rozvážku nákupů Bolt Market, která rozvířila debatu, zda firma může splnit slib dodání do 15 minut od zadání. Právě to služba deklarovala, ale jen v některých vybraných lokalitách a u omezeného objemu položek, ze kterých může zákazník pro svůj online nákup vybírat.

„Občas se nám to daří, nicméně v osmi z deseti objednávek je to vždy do 30 minut,“ přiznává Soňa Stloukalová. „V ojedinělých případech, ve špičce kolem oběda, kdy jsou partnerští kurýři velmi vytížení, se může stát, že to bude déle. Je dobré to v takovém případě ohlásit na naši zákaznickou podporu a ta to individuálně vyřeší,“ odpovídá na dotaz SZ Byznys, zda za nedodržení času kurýrem získá zákazník slevu nebo jinou kompenzaci.

Ze všeho nejdřív chce firma služby zkvalitnit, aby byly dojezdové časy co nejkratší. Dál se poohlížejí i po rozšíření do dalších měst, především Brna. Co se týče taxislužby, potenciál a zájem o službu vidí do budoucna v Pardubicích.