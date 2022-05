Na některé stavebnice Lego se musí čekat. I těm chybí čipy

„Zatím nevidíme, že by lidé začínali šetřit. Platilo to i v době covidu, kdy spotřebitelé a firmy nevěděli, co bude. Opět se potvrdilo, že na dětech šetřit nechcete. Raději ušetříte na oblečení,“ hodnotí ředitelka Lega pro český a slovenský trh Adriana Jahňáková první měsíce tohoto roku.

Lego už zhruba dvacet let v rámci své globální strategie každoročně vymění polovinu stavebnic v nabídce za nové. Kostičky vyráběné v Dánsku, ale také Asii se kompletují do krabic v závodě v Kladně, kde se zároveň dekorují minifigurky. Strategie firmy, založená na obměně velké části portfolia, byla impulsem k obchodování na druhotném trhu. Investoři skupují sety, které časem nabývají na hodnotě.

„Nevadí nám to, protože je to udržitelné. Nikdy jsem neviděla, že by někdo vyhazoval Lego do koše,“ uvedla Jahňáková.