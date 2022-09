Na pivu Češi šetřit nebudou, věří šéf Heinekenu

Rodák z Itálie řídil aktivity nizozemského Heinekenu v Nigérii a později v Kanadě. Za sebou má první rok v čele české filiálky třetí největší pivovarnické skupiny na světě. Jeden ze svých nejtěžších. Zároveň si však uvědomuje, že příští rok bude hůř.

„Vývoj teď sledujeme s obavami, co bude v roce 2023 a později, protože ceny ropy a zemního plynu nekontrolovaně rostou. Podstatné zdražení v roce 2023 očekáváme také u skla,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys.

Heineken musí na inflaci reagovat už teď. Na podzim zdraží, podobně jako ostatní velké tuzemské pivovary. Od října zvýší ceny piva pro maloobchod, později musí také návštěvníci hospod počítat s tím, že si u výčepu připlatí za Krušovice, Starobrno, Zlatopramen a další značky z portfolia. O kolik, není zatím jasné.

Českou pobočku Heinekenu řídíte přesně jeden rok, který byl ale velmi divoký. Jak se cítíte?

Kdykoliv přijdete na jiný trh, kde chcete prodávat pivo, je to výzva. Musíte se učit nové strategii a rozumět pivní kultuře, protože pivo je kulturní záležitostí. Pokud nerozumíte lidem, je velmi těžké prodávat pivo. Tím, že prožíváme krizi, je to ještě zajímavější a složitější.

Co vás nejvíc překvapilo?

Příjemně mě překvapily obrovské schopnosti a talent lidí v Česku.

Všechny firmy mají dnes společný problém – drahou elektřinu a plyn. Některé krachují, průmyslníci a ekonomové varují před ztrátou konkurenceschopnosti, protože Česko má vyšší ceny elektřiny než okolní země. Jak to na vás dopadá?

Obecně jsou obavy ze ztráty konkurenceschopnosti na místě. Pivní průmysl je však ve výhodě. Obor je dnes v nešťastné situaci, protože na ekonomiku pivovarů tvrdě dopadají nejen drahé energie, ale také drahé suroviny a obaly. Na druhou stranu mohou situaci lépe ustát díky schopnosti exportovat české pivo. Ve srovnání se zahraniční konkurencí mají české pivovary nízké výrobní náklady, moderní technologie a dobré výrobní a skladové kapacity, a jsou tedy velmi konkurenceschopné.

Výroba piva v Česku však logicky kvůli energiím zdražuje rychleji než v zahraničí. Nepadá kvůli tomu export?

Zatím jsme to nezaznamenali. Nevidíme žádné velké výkyvy v poptávce po našich značkách v zahraničí kvůli cenám.

Velké tuzemské pivovary v čele s Plzeňským Prazdrojem oznámily v posledních dnech výrazné zdražení až o téměř dvě koruny za půllitr. Budete je následovat?

Jsme součástí skupiny, která o cenách a vstupních nákladech vyjednává na mezinárodní úrovni, a zatím jsme nerozhodli, o kolik zdražíme pivo. Jisté však je, že se tomu nevyhneme. Ceny piva dodávaného do maloobchodu navýšíme od prvního října. Později zdražíme také čepované pivo pro hospody a restaurace. Z pohledu nákladů je dnes pivovarnictví zranitelnější než jiné obory, protože do cen piva velmi výrazně vstupují náklady na energie, obaly ze skla a hliníku, jejichž výrobu těžce zasáhla invaze Ruska na Ukrajinu a také náklady dopravy a práce.

Jak se prodražila výroba půllitru piva?

Oproti období před pandemií stouply naše náklady na obaly zhruba o třicet procent. Ceny ječmene se zvýšily o jednotky procent. U energií je odhad složitější, protože jsme v pivovarech udělali některá opatření ke snížení energetické náročnosti výroby piva, ale myslím, že oproti roku 2019 platíme asi o 30 procent víc.

Jsou to podstatné částky navíc. Vývoj teď sledujeme s obavami, co bude v roce 2023 a později, protože ceny ropy a zemního plynu nekontrolovaně rostou. Podstatné zdražení v roce 2023 očekáváme také u skla.

Materiálu máme dost, nedostatek nám nehrozí, přestože například evropské továrny omezily kapacity na výrobu hliníku. Máme také dostatečné zásoby sladu, ječmene a všech obalových materiálů.

Jste závislí na dodávkách ze spotového trhu?

U části dodávek máme garantovanou cenu, ale část už se řídí aktuální tržní nabídkou. Někteří naši dodavatelé se obávají, že budou muset odebírat elektřinu nebo plyn ze spotového trhu. My situaci komplexně vyhodnocujeme, abychom měli nejen spokojené zákazníky a životaschopnou firmu, ale také zdravé dodavatele, kterých jsou tisíce.

Podle průzkumu Hospodářské komory ČR plánuje přes 20 procent velkých firem do konce roku propouštět. Počítáte se mezi ně?

Jsme dnes v situaci, kdy v objemu vaříme dokonce o něco více piva než před pandemií v roce 2019. Významnější restrukturalizace než v období pandemie by v současnosti opravdu nic nevyřešila a nebyl by to dobrý způsob, jak snížit náklady.

Jak chcete čelit drahým energiím?

Už před válkou jsme začali investovat do energetiky z obnovitelných zdrojů, protože jako společnost chceme předcházet globálním změnám klimatu. Naše skupina se zavázala, že do roku 2025 sníží emise oxidu uhličitého o 50 procent a v roce 2030 budeme mít v naší výrobě nulové emise CO2. Investujeme do zpracování biomasy, výroby bioplynu a vytápění pomocí rekuperace. Zpracujeme vlastní odpad. Opatření se projeví za dva až tři roky.

Chystáte se promítnout celé zvýšení nákladů do cen pro zákazníky?

Musíme najít rovnováhu, jak to udělat. V této situaci je to extrémně obtížné. Naše společnost má dlouhou tradici a na trhu chceme ještě dlouho zůstat, a je proto důležité, abychom si udrželi zákazníky. Musíme tvrdě pracovat na snížení nákladů, udržení příjmů a na prodeji správných produktů s vyšší marží.

V době pandemie se vyprázdnily hospody a spotřeba se přesunula na zahrady a do bytů. Hrozí teď, že se na pivu začne šetřit?

Česko má stále nejvyšší spotřebu piva na hlavu na světě. Pivo je součástí národní kultury. V pandemii se v Česku nezměnilo množství vypitého piva, ale měnily se kategorie. Pilo se více baleného piva a méně čepovaného. Ještě v roce 2022 se pilo více prémiového piva, ležáků a méně výčepního piva. Přibývá piva v plechu. Trh se dramaticky mění.

Věříme, že příklon k dražším pivům bude pokračovat. Na začátku pandemie jsme si mysleli, že Češi omezí spotřebu a začnou na pivu šetřit. To se nestalo. Doufáme, že se to ani nestane. Na druhou stranu však covid do rozpočtů domácností dopadá až nyní, a my proto musíme umět pohotově reagovat na situaci, kterou ještě zhoršila válka na Ukrajině.

Přišli jste kvůli covidu o restaurace a hospody?

Ano, v důsledku pandemie některé restaurace a hospody opravdu musely zavřít. Lockdown byl pro ně náročným obdobím a my jsme proto naše partnery maximálně podporovali. Při pandemii jsme pro ně vyčlenili 120 milionů korun. Ty provozovatelé mohli využít na rekonstrukce, vybavení, ale také třeba na splacení dluhů. Další finance, celkem 12 milionů, jsme investovali do komunikace, s cílem pomoci provozovatelům s návratem zákazníků. Věřím, že i díky tomu jsme zaznamenali jen nízké procento těch, kteří opravdu museli zavřít.

Co se stane, pokud se omezí dodávky plynu?