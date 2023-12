Namísto třicátin krach. „Podnikat tu už nebudu,“ říká šéf uzenářské firmy

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Tržby více než 40 milionů, třicítka lidí a zisk. Tak vypadala společnost Gurmán Sedlnice na Novojičínsku ještě v roce 2020. Firma ročně zpracovala 80 tun masa a sázela na regionální uzeniny a výrobky. Jenže pak se situace náhle změnila.

Ceny energií narostly a stále více lidí zejména na severní Moravě jezdilo za nákupy do levnějšího Polska, případně nakupovali maso z Polska dovezené. Před několika týdny se tak na facebookových stránkách firmy objevila tato zpráva:

„Vážení zákazníci, s lítostí vám musíme oznámit, že firma Gurmán Sedlnice končí. Výroba masa a uzenin je energeticky nákladná. Bohužel ceny energií a to, že se kupní síla přesunula do Polska, nás donutilo ukončit činnost. Všechny nás to mrzí, protože jsme tuhle práci měli rádi a dělali to pro vás. Děkujeme vám za dlouholetou přízeň a přejeme hodně štěstí a zdraví v těchto nelehkých časech.“

Nerozumím politice polských prodejců

Dnes je už výroba uzavřená a na leden je nařízena schůze věřitelů. Vysoké náklady totiž nešlo dostat do cen výrobků. „Ceny by po tak extrémním zdražení byly nekonkurenceschopné. Nerozumím a nechápu cenovou politiku polských prodejců a velkých hypermarketů,“ vysvětluje v rozhovoru pro SZ Byznys Vilém Skalický, jednatel firmy.

Jak sám popisuje, svou práci ve firmě s historií od roku 1994 miloval. „Podnikal jsem, protože jsem cítil, že to má smysl. Vyrábět pro lidi uzenářské speciality regionální chuti a v režimu ručního zpracování mě naplňovalo a žil jsem tím. Vedl jsem své zaměstnance, že když budou dělat práci s láskou, bude je těšit výsledek. A vždy jsem za svými lidmi stál. Nikdy jsem nedělal nepoctivé obchody a podrazy. O to víc mě situace, která nastala, mrzí. Naše řemeslo je těžké a není pro každého. Buď tu práci milujete, nebo ji raději nedělejte. Situace v našem oboru je dlouhodobě složitá a to vám můžou potvrdit i jiní výrobci a zpracovatelé. Nikdy jsem neměl ambice stát se velkým hráčem na trhu. Měli jsme svou klientelu zde v oblasti střední a severní Moravy,“ říká Skalický.

V říjnu roku 2022 se ale společnost začala dostávat do skluzu s placením faktur za energie. „To už jsem začínal tušit, že buď nastavím režim krizového řízení, nebo to nepřežijeme. Nárůst byl extrémní a než se vláda rozhoupala a rozhodla se zastropovat, tak jsem si uvědomil, že to je za „pět minut dvanáct“. Pořád jsem ale bojoval a šetřil, kde to jen šlo,“ popisuje situaci jednatel firmy s tím, že platby za energie vyrostly firmě o 160 procent.

Chlaďáky musí jet naplno

Větší úspory energií ale v daném provozu nebyly reálné. „U nás to není tak úplně jednoduché. Musíme stále chladit, tepelně opracovávat a zase chladit. Takže elektřina, elektřina a plyn. Pořád dokola. Pořád ale byla šance to ustát,“ popisuje Skalický.

Další rána však přišla ve formě levných potravin a zejména masa v Polsku. „Propad v tržbách jsem se snažil škrtit na nákladové straně, jak to jen šlo. Poslední rána byla výpověď z pronajatých prostor a to byl konec,“ dodává Skalický. A vzpomíná, že nejtěžší moment pro něj byl, oznámit danou situaci zaměstnancům. V tomto měla společnost štěstí – i díky nízké míře nezaměstnanosti v zemi nikdo bez práce nezůstal. Viléma Skalického i jeho lidi zaměstnala konkurenční firma.

Každá bouřka jednou přejde, jen nás při ní zasáhl blesk

„Jsem přesvědčen, že v této zemi už po těchto zkušenostech podnikat nebudu. Všem těm, kteří zatím situaci ustáli, přeji, ať se po plánovaném zdražení v příštím roce drží a bojují. Každá bouřka jednou přejde. Bohužel my jsme měli tu smůlu, že nás při ní zasáhl blesk,“ dodává Skalický.

Právě v oboru zpracování masa hrají vysoké ceny energií důležitou roli. Podle šéfa Českého svazu zpracovatelů masa Karla Pilčíka se na ceně výrobku podílejí z osmi procent. Dříve to byla dvě procenta. „Je to velký problém, samozřejmě, že se to promítne do cen výrobku, “ dodává Pilčík.

Firmy přitom čeká další zdražení v příštím roce. Návrh na zvýšení regulované části ceny elektřiny bude stát Třinecké železárny o 600 milionů korun ročně navíc, majitel textilní společnosti Juta, Jiří Hlavatý, si pro propočet napsal přímo do ČEZ. Za distribuci energií jeho firma zaplatí o 88 milionů – tedy 136 procent – víc než v letošním roce.

Kvůli cenám energií skončila například sklárna Cerva Bohemia z Uherskohradišťska s téměř 230letou historií. Před vysokými cenami varoval také Petr Havelka ze strojírenské společnosti Žďas nebo majitel Kofoly Jannis Samaras.