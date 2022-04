Neděle bez aut a home office. Snižte spotřebu ruských energií, vyzývá EU

IEA vypočítala, že pokud by se každý občan řídil jejími doporučeními, mohlo by se ročně ušetřit 220 milionů barelů ropy, což by stačilo na naplnění 120 supertankerů. Došlo by také k úspoře 17 miliard metrů krychlových plynu, což by stačilo na vytápění téměř 20 milionů domácností. Otázkou ale je, zda se lidé budou ochotni dobrovolně uskromnit a odepřít si věci, které byly doteď samozřejmé.