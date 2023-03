Nejdéle plánovaný most světa má znovu šanci

Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se vrátila k plánům na vybudování mostu mezi pevninou a Sicílií. O mostu uvažovali už staří Římané a desítky let se o něj snažily i některé novodobé vlády. Visutý most by měl být dlouhý 3,2 kilometru a podle vlády by byl nejdelším visutým mostem na světě. Informovala o tom agentura Bloomberg.