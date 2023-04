Nové emisní povolenky zdraží dopravu i vytápění, tvrdí čeští podnikatelé

Emisní povolenky jsou pomyslné poukázky, opravňující vypouštět do ovzduší emise CO 2 .

„Zavedení emisních povolenek na pohonné hmoty bude pro dopravce znamenat zdražení nafty o tři až šest korun na litr v závislosti na tom, jak se budou stanovovat ceny povolenek. To budou muset zaplatit objednatelé dopravy a nakonec spotřebitelé,“ říká Vojtěch Hromíř, tiskový mluvčí sdružení ČESMAD Bohemia.

Podle něj změna přispěje k většímu přerozdělování ohromných objemů peněz a doufá, že s nimi bude naloženo rozumně. „Chtěli bychom, aby se vybrané prostředky za povolenky vracely do sektoru silniční dopravy. Mohou z nich být například podporovány nákupy vozidel na alternativní pohony. Ale spíše se obávám, že se peníze ztratí v masivním dotačním bludišti Evropské unie, která se zatím tváří, že její ekonomika a obyvatelé unesou jakékoliv zvyšování nákladů,“ dodává Hromíř.

Finanční analytik Michal Šnobr míní, že je velice brzo na konkrétní hodnocení situace. „Samozřejmě, že dojde ke zdražení, ale do roku 2027 je ještě příliš daleko. Trh je nestabilní a citlivý, tudíž nelze předpovídat výslednou cenu,“ říká. Podle něj je zbytečné nyní predikovat ceny, které se mohou za čtyři roky změnit. Dále ale dodává, že Evropská unie má dostatek prostředků, aby trh mohla regulovat nahoru, nebo dolů.

Dále uvádí, že aktuální změny legislativy se schvalují pouhé tři roky od poslední revize, což ke stabilitě a předvídatelnosti podnikatelského prostředí rozhodně nepřispívá. Ne všechny schválené změny lze navíc hodnotit pozitivně. „Rozsah regulace Evropského systému pro obchodování s emisemi jsme od předložení návrhu Evropskou komisí považovali za zbytečně excesivní pro dosažení stanovených cílů, a tím i rizikový pro konkurenceschopnost evropského průmyslu. Rizika vnímáme zejména u konce bezplatného přidělování povolenek, který by měl být provázán s postupným nástupem takzvaného uhlíkového cla,“ říká Čížek. Uhlíkové clo má být uvalené na takové zboží dovážené do EU, při jehož výrobě vznikal CO2.

„Náklady se nutně musí promítnout do cen výrobků. V obecné rovině tato reforma dle mého názoru nepřispěje k tomu, abychom se s tím v České republice, která je průmyslovou zemí, vypořádali. Bohužel jsem toho názoru, že to daňoví poplatníci zaplatí z vlastních kapes a žádný dotační program pro to fungovat nebude a nemůže,“ míní Nouza.